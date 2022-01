Tras varias actas, clausuran geriátrico en Frontera donde se alojaban siete mujeres

Tras una serie de actas que comenzaron en diciembre pasado, la Municipalidad de Frontera procedió a clausurar este viernes un geriátrico en esa ciudad que se encontraba ubicado en calle 11 al 700.

En lugar se alojaban siete mujeres adultas mayores, que fueron derivadas con sus familias y a otros hogares. Tras sacarlas de este lugar recibieron atención médica y el próximo lunes se presentaría ante la fiscalía de Frontera un informe médico sobre su estado de salud. Según trascendió, fueron halladas con falta de higiene y aparentemente mal alimentadas.

El Periódico pudo conocer que en diciembre pasado el municipio había inspeccionado el lugar y detectado ciertas anomalías que nunca fueron corregidas. Tras otras inspecciones seguidas de incumplimientos, se decidió la última semana hacer una denuncia judicial, lo que derivó en un allanamiento policial.

El lugar no respetaba en nada la ordenanza que regula en Frontera a los geriátricos. Por ejemplo, la casa no cumplía con las dimensiones exigidas, sus habitaciones tampoco; el techo era de chapa y solo tenía contrapiso. Además faltaba iluminación y ventilación (un solo ventilador para las pacientes) y en una de los últimas inspecciones se detectó falta de alimentos. Tras ello se le pidió a la propietaria del lugar que lo desaloje en 24 horas, algo que no cumplió.

Hay una investigación judicial abierta y se esperan los resultados médicos y forenses.