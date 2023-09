Sigue abierta la convocatoria para ser bombero voluntario en San Francisco

La Sociedad Bomberos Voluntarios de San Francisco abrió la inscripción de interesados en participar de la escuela de aspirantes menores y mayores a ser bomberos: se trata de una convocatoria para personas que tengan entre los 12 y 35 años que quieran ser parte del Cuerpo Activo, que no tengan antecedentes penales y que tengan domicilio en San Francisco. La capacitación es mixta. El plazo límite para anotarse es el 25 de septiembre.

Matías Brusa y Cristian Carle, dos de los integrantes del Cuerpo Activo, brindaron detalles en La Mañana de El Periódico acerca de esta iniciativa.

“Arrancamos las inscripciones hace unos días y las vamos a cerrar el viernes 25 de septiembre. La idea es dejarnos una semana para todo lo que la preparación de la documentación de cada uno y a partir de la semana próxima ya empezar a convocar a los chicos y empezar a inducirlos en esta nueva etapa”, dijo Carle, que confirmó que hasta el momento son 38 las personas inscriptas.

El bombero explicó que hay una escala para aspirantes menores, que es para personas de hasta los 16 años, mientras que quienes tienen de 16 años para arriba, si bien son aspirantes menores, empezarían con el curso de formación para bomberos voluntarios, es decir, el nivel uno.

“Somos unos agradecidos del nivel de edad que tenemos dentro del cuartel. Eso denota la gran predisposición de los jóvenes, de los adolescentes para colaborar y contribuir con el prójimo. Muchas veces uno escucha decir cosas de los jóvenes, de los adolescentes, y la otra cara de la moneda es que estamos en una institución cien por ciento voluntaria y el nivel de edad es realmente bajo comparado con otras instituciones del mismo nivel a nivel país”, reflejó Carle.

Más allá de que la ley permite ingresar a los cuarteles a personas desde los 9 años, en San Francisco esa edad se achicó a los 12. Sin embargo, suelen verse pequeños de menor edad deambular por el cuartel: “Los más chiquititos son hijos nuestros, por ahí cuando empiezan a caminar ya están en el cuartel”. En esos casos, explicaron, no se los puede federar, pero se los empieza a formar en valores.

El curso

Según explicó Carle, las clases se dan los sábados, tanto para menores como para mayores. Los menores asisten solamente los sábados por la tarde, mientras que el resto también tienen actividades en la semana.

“Es necesario cumplir con un mínimo para poder terminar de afianzar los conceptos, porque por ahí el sábado a la tarde, desde las 14 hasta las 18, no terminamos de ver algunos conceptos, entonces se terminan de afianzar en la semana. Pero es un curso que va desde lo legal hasta cómo usar las herramientas”, agregó.

Experiencias personales

Respecto a qué creen que es ser bomberos, Carle dijo: “Es una forma de vida, si no tenés un acompañamiento de la familia, es imposible. Es levantarte a las tres de la mañana e irte de tu casa y no saber si volvés. A lo mejor te vas a trabajar sin dormir. Navidades que a lo mejor pasás brindando arriba del camión. Si no tenés una familia que acompañe eso, que entienda que es una pasión es imposible”.

Sobre qué lo llevó a anotarse, muchos años atrás, recordó: “Yo empecé con los scout, creo que muchos de los que están en bomberos fueron scouts antes. Y después de eso de ayudar al prójimo. Siempre dije que quería ser bombero y no me dejaban porque tenían miedo, no sabían lo que me podía a pasar. Y un día dije ‘yo voy, me anoto, y que sea lo que Dios quiera’. Y de eso hace ya muchos años. Se había hecho un simulacro muy grande acá en el Hotel Libertador, justo habían traído la escalera mecánica, la primera escalera, y yo entré ese día. Se te sale el corazón. De ahí en más nunca dejé".

En el caso de Brusa, aseguró que es difícil responder la pregunta. “Es algo difícil de explicar, es un estilo de vida. A veces amigos o familiares te preguntan qué vas a hacer todos los sábados al cuartel. Y la verdad que es necesario, por la capacitación, es decir, más allá del proceso formativo, los aspirantes menores, los aspirantes mayores o los que ya somos bomberos seguimos con las las capacitaciones constantes. ¿Por qué? Porque van cambiando las estructuras edilicias de los hogares, van cambiando los materiales de construcción de los autos, van cambiando las tecnologías con las que nosotros podemos trabajar, y si nosotros no nos capacitamos nos vamos quedando atrás”.

Inscripciones

Personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo a través de este link. Por consultas, se puede enviar un correo electrónico a inscripciones@bomberossanfrancisco.org.