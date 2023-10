Una palabra de moda en estos tiempos es incertidumbre. La falta de confianza y de certezas sobre lo que vendrá se apodera de los argentinos aun más en épocas electorales, donde los discursos alarmantes forman parte de la agenda de algunos de los candidatos. Claro que, Argentina, tampoco, es un país previsible.

Este contexto, a un día de la elección presidencial, lleva a empresas y comercios a frenar la pelota y suspender o reducir operaciones en algunos casos, aunque en otros tratan de correr al mismo ritmo pensando en no fallarles a sus clientes.

Leonardo Beccaría, gerente del Parque Industrial de San Francisco, explicó que después de las Paso el escenario se volvió más complejo, devaluación de por medio: “La palabra para definir el momento es incertidumbre. En la industria se fue agravando el tema de los insumos respecto a las importaciones que trajo un perjuicio importante en el año, pero se agudizó en los últimos días. La inestabilidad respecto al dólar paralelo y la brecha respecto al oficial y los demás dólares complicó la situación e hizo que los precios aumenten considerablemente”, detalló.

El dirigente empresarial señaló las trabas para comprar insumos y la dificultad de poner precios al momento de vender: “Muchas empresas tomaron la opción de ser precavidas al momento de comprar como de vender. La mayoría de las máquinas de tecnología de punta vienen de afuera y es muy complicado comprar. Esto se va disipar pos elecciones, fundamentalmente hay que ver qué va a ocurrir con el dólar y la política económica de quien gane la elección”.

Pese al contexto, Beccaría remarcó que las firmas industriales siguen adelante e innovando: “Las empresas están a la espera, manteniendo personal y el nivel laboral sin hacer mayores inversiones. Cuando esto pase, con reglas claras de juego, se retomarán inversiones en maquinarias, naves y demás”.

“Seguimos vendiendo”

Raquel Passamonte, de la firma Passamonte Comercial, vinculado al rubro de los materiales de la construcción, explicó que en el negocio existe alta demanda: “Seguimos vendiendo materiales, lo que se intenta es vender para entregar prontamente. Se siguen haciendo compras anticipadas, se anticipa el pago pero la entrega no se demora, son 30 o 45 días”.

Respecto a las listas de precios que manejan, que pueden sufrir cambios continuamente, señaló: “Hay proveedores que nos dan precio, en general todos. Nosotros anticipamos compras, tenemos stock, entonces si un proveedor frena su cotización de materiales vemos de conseguir otro. No hay un único criterio, algunos no pasan precio, otros lo hacen con un poco de aumento y a la espera de lo que suceda el domingo”.

Passamonte aseguró que lo que hay se vende: “Lo que vengas a comprar, sea hierro, cemento, arena, si tenemos lo vendemos y reponemos de acuerdo a la coyuntura”.

Luego destacó que la gente invierte el dinero que tiene en materiales porque ve “algo seguro”, entonces se cubre en medio de la incertidumbre.

“Nos dedicamos a esto, vendemos materiales y estamos atentos a la demanda y al servicio que brindamos a la población. Intentamos cumplir, no dejar de vender; si tengo el material, ¿por qué voy a dejar de vender? Claro que existe un riesgo de que luego el proveedor no te venda o que el precio sea mayor. El manejo es con cautela pero tenemos que cumplir con el servicio a la comunidad”, afirmó.

En el rubro de artículos para el hogar, tecnología y electrodomésticos, también reconocieron a El Periódico que se reciben muchas consultas para ventas. Marcos, vendedor en Cento, reconoció que el cliente que tiene el dinero para gastar aprovecha a hacerlo en un momento como el actual.

“La gente viene con la experiencia de las elecciones pasadas donde cambian las cosas y si tiene dinero compra antes que encarezca. Cuando hay una devaluación grande, la gente tiene temor, la última fue del 20 por ciento. Consultas hay y el que puede no duda en comprar”, comentó.

Sobre la lista de precios, Marcos manifestó: “El precio es del día a día, se vende normal, no guardamos. Y si no hay entrega es porque las marcas no entregaron”.

En “stand by”

Darío Tamagnini, presidente del Centro Empresarial y de Servicios (CES), también mencionó que se vive un momento de incertidumbre previo a la elección presidencial: “Es una sensación de las más altas del último tiempo, aunque hace rato que venimos con problemas de precios, faltantes, proveedores que no quieren vender y tienen suspendidas las ventas. Estamos virtualmente parados, trabajando en stand by”.

Explicó que la venta de autos y otras máquinas “está frenada porque no hay precios y hay confusión respecto al dólar oficial y el financiero”. También cuestionó al Gobierno nacional al indicar que está “enfocado más en una elección que en el funcionamiento de la economía”.