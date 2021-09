Policía Municipal secuestró ayer 25 motocicletas en el marco de un operativo de control vehicular en barrio Roca de San Francisco, según información a la que accedió El Periódico.

El procedimiento tuvo lugar en la tarde de ayer en la esquina de San Luis e Iturraspe y participaron inspectores de la Policía Municipal con la colaboración de efectivos de Policía provincial.

En dicha intersección, los agentes procedieron a la detención y posterior retención de 23 motos, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para circular, o no usaban el casco reglamentario o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes.

Además, retuvieron otras dos motos que tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios, en contradicción con lo establecido en el art 95° del Código de Faltas Municipal Ordenanza N° 6428.