Se abre la posibilidad de la construcción de 20 viviendas para San Francisco

El gobernador Juan Schiaretti presidió hoy la firma de convenios con 387 localidades de Córdoba para implementar el programa 10 mil Viviendas en el interior provincial.

El acto se llevó a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario y estuvieron presentes intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales de las localidades adherentes. Entre ellos estuvo, el titular del Ejecutivo de San Francisco, Damián Bernarte que firmó dicho convenio que establece que para las ciudades con más de 50 mil habitantes, se destinarán al menos 20 viviendas provinciales.

“Son 387 municipios y comunas con los cuales vamos a construir este programa Vivienda Semilla. Significa que en este año 2022, en toda la geografía de nuestra Córdoba, va a haber viviendas en construcción y cumplir el sueño de la casa propia de miles de cordobeses”, dijo el gobernador al comienzo de su discurso.

Ante un auditorio repleto, el gobernador anunció también la creación de un fondo específico para construcción: “Por ley provincial vamos a crear un fondo específico para que sigamos haciendo viviendas en toda la provincia de Córdoba. Esta es la manera para que podamos seguir construyendo, de que el esfuerzo que hacemos hoy signifique la posibilidad de seguir dando soluciones habitacionales a nuestra gente”.

Los convenios son el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar con la Mesa Provincia-Municipios, e impulsarán la extensión del programa de construcción de viviendas en todo el territorio.

De manera testimonial, en el acto firmaron los mandatarios de Los Surgentes (Paula Córdoba), Carlos Paz (Daniel Gómez Gesteira), Bell Ville (Carlos Briner), Embalse (Federico Alessandri) y Obispo Trejo (Silvia Mansilla).

Schiaretti destacó la inclusión de los gobiernos locales en el programa mediante la asignación de una cuota de viviendas: “Esta es una manera donde nos comprometemos todos: la Provincia pone los recursos, ustedes (intendentes) dan la garantía y buscan los beneficiarios que cumplan con los requisitos”. “Tengo la absoluta certeza de que van a ayudar a los beneficiarios a que puedan construir, puedan comprar y conseguir a los albañiles”, añadió.

En representación de los municipios y comunas que adhirieron al programa, tomaron la palabra los jefes de gobierno de Monte de los Gauchos y James Craik.

Ariel Grich (Monte de los Gauchos), presidente del Foro de Intendentes de la UCR: “El haber mostrado este federalismo que usó para distribuir las viviendas por cantidad de habitantes para cada comuna o municipio es un placer enorme para nosotros”. “Estamos dispuestos a seguir acompañándolo, no solamente poniendo los terrenos para aquellas familias que no lo posean, sino también ayudarlas a controlar la construcción. Llevaremos este convenio a cada uno de los concejos deliberante para que sea aprobado y para que con nuestra coparticipación garanticemos que este fondo no se muera y podamos de ahora en más seguir construyendo más viviendas y dándole el sueño a cada familia cordobesa de tener el techo propio”.

Oscar Fasolis (James Craik), presidente del Foro de intendentes COMUPRO: “Este programa que se está poniendo en marcha lo vamos a poder administrar los municipios”. “El federalismo en la provincia de Córdoba ha sido una práctica habitual y lo sigue siendo con este actual Gobierno”.

En este sentido, el gobernador destacó el carácter federal de la iniciativa: “En Córdoba no hay trato privilegiado para uno en detrimento de otro”. “Si hay algo en lo cual coincidimos todos quienes tenemos responsabilidades de gestión en esta bendita provincia, es que queremos el progreso con justicia social, pensemos como pensemos y sintamos como sintamos”.

Detalles del convenio

En cada acuerdo se consignó el cupo de construcción de viviendas, conforme al índice habitacional de cada localidad incluyendo Capital y todo el interior provincial.

* Hasta 2000 habitantes, 3 viviendas

* De 2000 a 5000 habitantes, 4 viviendas

* De 5000 a 20 000 habitantes, 8 viviendas

* De 20 000 a 50 000 habitantes, 10 viviendas

* Más de 50 000 habitantes, 20 viviendas

El mandatario señaló a los intendentes la voluntad de ampliar el cupo de viviendas previstas en el programa para cumplir con las necesidades de cada localidad: “Si hacen falta más viviendas para construir yo estoy dispuesto a agregar otras mil viviendas más para que en vez de diez mil tengamos once mil viviendas en construcción en nuestra Córdoba, en estos años”.

Por su parte, la ministra de Empleo y Economía familiar, Laura Jure, afirmó: “Estuvo la decisión política del gobernador de poner este programa tan ambicioso en marcha con recursos propios, pero también estuvo la articulación con los municipios y comunas donde rápidamente adhirieron por eso les agradecemos por el rol que les toca asumir”, señaló.

Acompañaron al gobernador, el vicegobernador Manuel Calvo; y los ministros del gabinete provincial, Silvina Rivero (Ministerio de Coordinación), Carlos Massei (Ministerio de Desarrollo Social), Ricardo Sosa (Ministerio de Obras Públicas) y Facundo Torres (Ministerio de Gobierno), además del presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard.

Acceso al programa

El Gobierno de Córdoba brindará asistencia financiera a través de la Línea Hipotecaria Vivienda Semilla, que otorgará un monto de $2.600.000 para la construcción de cada casa, sin intereses, ajustable por el Índice de Variación de Salarios (IVS) y con 20 años de plazo para su devolución (240 cuotas).

Los gobiernos locales serán los encargados de seleccionar a las familias beneficiarias y acordar los términos de devolución del crédito. Luego, reintegrarán a la Provincia las cuotas correspondientes mediante descuentos en la coparticipación. Del mismo modo, los municipios y comunas tendrán que realizar las correspondientes inspecciones de cada obra.

Para acceder a los créditos, los postulantes no deberán superar, en conjunto, los seis salarios mínimos; y construir la vivienda en terrenos municipales o privados, pero con escritura o con posesión consolidada.

El Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar será quien verifique la información presentada por los postulantes y, una vez aprobada, la Provincia realizará la transferencia a cada beneficiario.

El crédito se entregará en dos partes: un primer desembolso del 60% en concepto de anticipo y, contra avance de obra, otro desembolso del 40%.

La ejecución de la vivienda estará a cargo del beneficiario, que tendrá un plazo de 12 meses para su construcción.

La ministra Jure destacó que el objetivo es la mejora en la calidad de vida de las familias, para “lograr estabilidad, seguridad, contención y protección en su nuevo hogar”.

Además, explicó la tipología de las construcciones y le pidió a los intendentes y jefes comunales que no solamente inspeccionen el avance de obras, sino que sea un seguimiento y acompañamiento a las familias para asesorarlas en la compra de materiales y la contratación de mano de obra.

Programa 10 Mil Viviendas

En números, el programa lleva construidas y terminadas 428 viviendas, hay 1.768 en ejecución, 2.894 créditos otorgados y 1.500 créditos más por otorgar, completando un total de 6.500 viviendas.

El cupo del programa se completa con los 3.500 créditos otorgados por el Banco de Córdoba.