La foto más compartida en la Fiesta de los Estudiantes es la de un adolescente que encontró a sus abuelos en la plaza Vélez Sarsfield y se quedó a tomar mates con ellos. La sencillez de la imagen de un fotógrafo de El Periódico hizo que las personas se enternecieran con ese chico de la Promo 2023 que se llama Santiago.

Santiago Lingua es un estudiante de 6° E de la especialidad Maestro Mayor de Obra en el Ipet 50, hasta la tarde del Día de la Primavera era un joven más que esperaba la presentación de El Villano. En un momento decidió descansar un poco del tumulto y ahí es cuando se encontró a sus abuelos de pic-nic en la plaza.

“Esa pareja son mis abuelos que viven al lado de mi casa y me cuidaron cuatro años porque mis papás trabajaban y también cuidaron a mi hermana Cecilia. Son Roberto y “Porota” Sánchez de 84 y 85 años”, dijo Santi. Si bien no son sus abuelos biológicos, el joven los considera igualmente abuelos por ese vínculo que nació por el amor y el cariño.

Su plan no era encontrarlos en la plaza, pero no le pareció raro ni mucho menos porque ellos siempre salen a pasear y se mantienen activos. No les molestaba la música fuerte, ni que fuera de un género para muchos “raro” o desconocido, parte de esa adaptación cultural que tienen es porque su nieto le comparte sus gustos.

“Justo fui a despejarme un poco y los encontré a ellos, pero los voy a ver todos los días, tomamos mates charlamos, comemos. Me dijeron que la estaban pasando bien con la música y los chicos, los veían que estaban festejando el Día del Estudiante. A ellos les gusta toda la música actual, van al Club de Abuelos y salen a bailar siempre”, relató.

Amor para todos

Santiago tiene a sus otros abuelos biológicos y a todos les destina tiempo para ir a visitarlos, “Porota” y Roberto son parte de esa gran familia. Por eso aprovechó y explicó que “no tienen que ponerse celosos porque los quiere a todos”.

Cariño

El adolescente agradeció los buenos deseos de todas las personas que le escriben por redes sociales, los que han compartido la foto, incluyendo al intendente Damián Bernarte, pero decidió dejarle un mensaje muy especial a esta pareja.

“Yo los amo mucho, son muy buenos abuelos y muy buenos vecinos, quiero agradecerles por cuidarme a mí y a mi hermana Cecilia. Les voy a agradecer toda mi vida porque son parte de mi vida, me cuidaron toda mi infancia”, aseguró.