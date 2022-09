La esquina de Entre Ríos y San Juan, en barrio Vélez Sarsfield, fue escenario de un triste episodio este último jueves cuando un joven de 19 murió al protagonizar un choque con un camión en horas de la tarde.

Cristian Nicolás Neiff, de la localidad de Zenón Pereyra, estaba de paso por San Francisco, ciudad a la que llegó para visitar a unos familiares. En cuestión de minutos perdió su vida en el lugar a causa del terrible impacto. El motociclista llevaba casco, el cual se desprendió y terminó a unos metros del cuerpo, al igual que la moto.

Esa esquina que para muchos es una más, para los vecinos del sector no lo es. Aseguran que tiene un tránsito intenso durante varias horas del día y que los choques son moneda corriente. Pero claro, esta vez se vio marcada por una muerte.

“Acá los accidentes de tránsito se dan seguido por el constante paso de vehículos de una calle y la otra”, reconoce una vecina que vive a escasos metros del lugar.

Cinco vehículos por minuto

Y lo que sostiene, El Periódico pudo comprobarlo entre las 11.15 y las 11.30 de este viernes, previo al mediodía donde se suele generar un pico.

En tan solo 15 minutos, pasaron por esa esquina 48 autos y camionetas, entre ellos siete camiones, y 31 motos; también algunas bicicletas pero pocas. Es decir, un promedio de cinco vehículos circuló allí por minuto.

En ese momento pudieron verse varias situaciones: motociclistas que tomaban en contramano San Juan para llegar a Entre Ríos; vehículos que en su mayoría no frenaban en las esquinas, por ende, no había respeto a una regla básica como la prioridad de paso a quien tiene la derecha; una camioneta que pugnó por ganarle el lugar meta bocina a un camión y puso en riesgo a terceros y varios vehículos transitando a gran velocidad.

“La gente se confía, el que viene por San Juan va fuerte hacia la ruta y el que circula por Entre Ríos cree que no va a pasar nadie. Se cree que es un sector tranquilo, pero no lo es para nada”, advierte otro vecino, quien recalca: “Lo que pasó fue terrible, no sé si servirá para algo, pero fue lamentable”.

Una vecina, también cercana a la esquina, reafirma que los accidentes son “moneda corriente” y apunta a un tapial “mal” construido sobre una de las esquinas que obstaculizaría la visión de los conductores.

Imprudencia y desconocimiento

Los choques, las muertes y lesiones graves y evitables se siguen sucediendo en San Francisco cada día. La mayoría son causados por la imprudencia, pero también por desconocimiento de las reglas.

Consultado tiempo atrás por el El Periódico, Horacio Botta Bernaus, abogado especialista en Derecho de Tránsito, Accidentabilidad y Educación Vial -también es fuente de consulta recurrente por parte del intendente Damián Bernarte- dijo sobre las motos que técnicamente “tienen diez veces más posibilidades de generar un siniestro con víctimas que cualquier otro tipo de vehículo”, sin importar si el conductor es habilidoso o responsable, sino que tienen que ver sus características y tipología: “Esto se refleja en los datos de muertos en lugares urbanos, ya que se lleva entre el 40 y 50 por ciento de los fallecidos”, agregó.

Marcelo Chiabrando también es un abogado especialista en tránsito y ante una consulta de este medio en una oportunidad sostuvo que para mejorar el tránsito hay que buscar las herramientas adecuadas: “Hay que actuar en varios frentes: educación, entrega de licencia y control. Estamos hablando de cambios de conductas colectivas. Hoy no te enseñan cómo conducir. Dentro del entorno familiar, que es el primer educador, uno aprende por imitación y si imitás algo malo no podés esperar conductas positivas. Por eso se necesita una intervención directa del Estado que interrumpa esa educación por imitación y baje las normas de comportamiento adecuado”, dijo hablando en términos generales sin incluir casos puntuales.