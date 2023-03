¿Qué hacemos con las pilas o baterías que ya no funcionan? La pregunta se hace en más de una casa en San Francisco pero no hay respuestas. Entonces, estos pequeños elementos terminan con los residuos comunes o guardados en algún cajón de la casa pese a que ya no puede utilizarse.

Según datos de investigaciones de Greenpeace y del laboratorio de Obras Sanitarias de Mar del Plata, una pila común contamina 3000 litros de agua; una alcalina, 175.000 litros, y una tipo botón (utilizadas para los relojes), 600.000 litros. Vaya problema, ¿no?

El intendente Damián Bernarte anunció la última semana que está próximo a lanzar el proyecto “Quítate las Pilas” que consiste en el retiro de circulación de las pilas y baterías fuera de uso para su posterior reciclado.

La tarea, agregó el mandatario municipal, la llevará a cabo la empresa Solar S.A. con sede en la ciudad de Alta Gracia. Para ello se firmará un acuerdo.

Para ello deberán surgir puntos de acopio y contenedores en lugares públicos y privados donde los vecinos puedan llevar sus pilas y baterías. Se espera que esto sea informado en breve.

Reciclado

La empresa Solar, que ya viene trabajando con la Municipalidad de Córdoba, desarrolla una técnica de tratamiento con residuo cero y con la posibilidad de volver a producir pilas y baterías, como un proyecto de economía circular.

Una vez que los vecinos se saquen de encima las pilas y baterías en desuso, esta empresa se hará cargo de la recolección y de la disposición final. Luego estos elementos serán reciclados para volver a convertirse en pilas y baterías.

Lo más importante es que no sólo se recupera litio, sino que se recupera grafito, cobre, carbón y aluminio.

“Realmente es algo disruptivo recuperar litio de la basura para hacer baterías que están señaladas como un punto clave en la electrificación (energías renovables y electromovilidad) donde hoy hay mucha exploración de tecnologías pero comercialmente estas son las más eficientes”, valoró tiempo atrás en una entrevista Alejando Cometto, al frente de Solar.

Sin dudas, este programa –una vez que funcione correctamente- vendrá a despejar dudas ante la inquietud de qué hacer con las pilas y baterías en desuso, pregunta común en cada casa.