San Francisco Expone: buscan crear espacios para sumar expositores

Si bien aun queda mucho tiempo por delante, ya se palpita la 91º edición de San Francisco Expone, la muestra agropecuaria, industrial y comercial que tendrá lugar el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre. La organización está en marcha y ya no quedan lugares para expositores, aunque se está tratando de adaptar espacios para crear nuevos lugares que posibiliten la presencia de más interesados en participar.

Javier Bertoli, coordinador general de la muestra, habló sobre ello en La Mañana de El Periódico Radio y detalló cómo viene siendo el trabajo por estos días: “Todavía hay mucho por hacer. Estamos en la etapa de de satisfacer las necesidades de los expositores, sobre todo de los que estuvieron en la edición 2022. Queremos darle prioridad con sus espacios”.

“Estamos sorprendidos, la edición pasada nos sorprendió muchísimo también, fue un éxito rotundo. Muchos dijeron que fue la mejor edición de la muestra. Imaginábamos que fue por un efecto de la pandemia, de volver a salir, podía ser un efecto contrario también, sin embargo funcionó muy bien. Y este 2023 la vara quedó muy alta”, agregó Bertoli.

Pese a ello, contó que hasta ahora la exposición tiene “lista de espera”. “No tenemos lugares y estamos tratando de adaptar dentro de la Rural, que no es chica, espacios nuevos para que puedan estar los expositores, carpas para que a los expositores de los salones, en donde también hay una lista de espera, los podamos acomodar. Eso lleva unos días, porque las empresas que nos prestan los servicios tienen que cotizarnos, para formarle un precio a esta gente que de alguna manera quiere estar. Emprendedores, empresarios. Pensamos que iba a ser un poco más tranquilo y que si no superábamos la edición anterior, iba a estar bien, porque fue muy buena", afirmó.

Bertoli asegura que cree en el sistema de las exposiciones: “Me dedico a esto porque es un canal de comercialización y comunicación excelente. Y pese a que todo el mundo dijo que con las tecnologías y las redes sociales todo es más rápido y más fácil, sí, es verdad, pero en las redes sociales no podés apreciar el calor humano, la miradas, el face to face, el tocar el producto, por eso siempre creí en esto. Y el tiempo me ha ido dando la razón”.

“Hoy estamos muy felices con la realidad que está mostrando la expo, queremos darle lugar a todos”, añadió el coordinador de la muestra.

Seguidamente, sumó: “El 19 de julio se abre la venta libre de los stands. Ahora estamos acomodando a todos los expositores que estuvieron, que han adquirido más espacios. Están los que calculamos por la tendencia, porque ya faltan unos días, y a partir de ahí hay una lista de espera”.

Fiesta Nacional del Holando Argentino

Una novedad es que este año se sumará a San Francisco Expone la Fiesta Nacional del Holando Argentino, que se realiza año tras año de forma alternada en diferentes localidades.

“Entiendo que es el evento más importante de actividades Holando Argentino. Y la Asociación de Criadores de Holando Argentino (ACHA) elige una vez al año una sede. Yo creo que la última vez que San Francisco fue sede fue hace algo así de quince años. Debe ser por los resultados de la edición anterior, porque no es cuestión de gestiones sino de impresiones por lo visto, que nos han elegido este año como sede. Y eso va a traer a las mejores cabañas del país”, explicó Bertoli.

SI bien reconoció que en ese sentido también hay que rever el espacio, aseguró que trabajarán para acondicionar los galpones, ya que se esperan más animales: “Para la gente del sector es un gran atractivo, porque van a ver los mejores animales que se puedan ver, como si fueran a la Rural de Buenos Aires”.

“Esto involucra a los demás, porque la gente que cría tanto para carne como para leche también consume maquinarias, vive como cualquier persona de ciudad, y consume cosas para la casa, tecnología, va a ser un atractivo el público muy importante para esta edición”, sumó.

Espectáculos

Con respecto a los espectáculos, el coordinador evitó dar precisiones pero adelantó que “se está tratando con un grupo muy importante, a través de la Municipalidad, que está colaborando para esto, va a ser una de las sorpresas también, porque ha sido una promesa”.

Además incorporarán un show para los chicos para el sábado a la tarde.

“'Lo que anduvo bien no se toca', como dicen en el fútbol. Por ejemplo, la granja de animales, que fue un suceso. Uno lo podía prever, porque a las escuelas y a los chicos les encanta. La organización trabaja en función de que toda la familia disfrute. Entonces para eso va a haber show, parque de diversiones, desfile de mascotas, va a estar la granja nuevamente. Los expositores están apostando mucho al entretenimiento de los chicos. Las marcas, a través de la empatía. Comprendemos que tenemos que pasarla bárbaro todos, porque es un encuentro único", apuntó Bertoli.

En materia gastronómica, Bertoli anunció que trabajaran nuevamente junto a Betos. “Son los organizadores, ellos convocan. El año pasado hicieron un polo gastronómico hermoso, con muchas luces. Los mismos expositores -hay mucha gente joven-, fueron a bailar, se armó una fiesta. Tenemos la idea de poner un show en vivo también. Y que todo el mundo pueda disfrutarlo, porque se generó un clima muy importante, aparte de la variedad gastronómica. Nadie se quejó, hubo para todos, buenos precios, todos comieron lo que querían comer, parecen cosas sencillas pero son importantes”.

El evento será los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre."Será un fin de semana para pasarlo en familia, para pasarlo bien y para actualizarse con novedades", cerró.