Desde hace algunos días se advierte un gran movimiento de personas en la delegación local de ANSES, impulsado principalmente por las consultas y los trámites para el nuevo crédito para trabajadores en relación de dependencia y por el refuerzo para trabajadores informales.

Fernanda López Almada, titular de ANSES San Francisco, aseguró que a raíz de estos trámites, que se suman a los tradicionales, están atendiendo actualmente a unas 400 personas por día, teniendo en cuenta que la delegación local abarca a todo el Departamento San Justo.

“Es así, porque además de que tienen que validar el código los trabajadores formales en nuestras oficinas, tenemos también el refuerzo para los trabajadores informales, que van para cambiar la clave para ver si acceden o no al refuerzo para ver si pueden obtener el beneficio”, explicó.

Cabe aclarar que para acceder al crédito, los trabajadores formales deberán crear una clave de seguridad social, si no la tienen, ingresar a Mi Anses y generar la solicitud, pero para finalizar el trámite deben acercarse a una oficina de ANSES con DNI y confirmar la identidad.

Crédito para trabajadores en relación de dependencia

La línea de créditos está disponible para trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, que sean aportantes a la ANSES (SIPA) con ingresos de hasta $700.875 (brutos).

En una nueva línea de créditos de hasta $400.000 con una tasa fija del 50% anual subsidiada por el Estado Nacional, que podés devolver en 24, 36 o 48 cuotas.

Para qué puede usarse: el crédito les permitirá a las familias saldar deudas con la tarjeta de crédito o realizar consumos. Este saldo en la tarjeta de crédito no podrá ser retirado en efectivo o utilizado para realizar plazos fijos. Quienes accedan al crédito no podrán comprar moneda extranjera hasta cancelar la totalidad del crédito. El trámite es personal e intransferible y sólo se podrá sacar un crédito por persona.

Requisitos: residir en la Argentina en forma permanente; tener una antigüedad no menor a 6 meses; ser trabajador en relación de dependencia aportante a la ANSES (SIPA) y que la declaración jurada realizada por el empleador se corresponda con la actividad, condición, modalidad de contratación y situación del trabajo que se realiza; sueldo menor a $700.875 mensuales; ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde se cobra el sueldo; serr mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito; no superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA; no ser titular de una jubilación o pensión; no ser trabajadora o trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.

Monto: el crédito podrá ser de hasta $400.000 a pagar en 24, 36 o 48 cuotas mensuales y se acreditará en la tarjeta de crédito; la cuota no podrá exceder el 20% del ingreso bruto mensual y se debitará automáticamente de la CBU de tu cuenta sueldo; la primera cuota se descontará a los tres meses de recibido el crédito.

Cómo solicitar el crédito. De lunes a viernes de 10 a 20 a través de una computadora o celular.

Contar con clave de seguridad social : si todavía no se cuenta con una clave de Seguridad Social, se puede crear desde la computadora o celular.

Ingresar a mi ANSES : Ingresar a Mi Anses con CUIL y clave de Seguridad Social y elegir la opción “Créditos trabajadores en relación de dependencia”. También se puede hacer desde el celular descargando la aplicación Mi Anses.

Generar la solicitud : el aplicativo guiará hasta que se complete la solicitud.

Finalizar el trámite : una vez que se haya procesado la solicitud, se enviará un código por mensajería. Cuando se reciba el código, la persona deberá acercarse a una oficina de Anses, con DNI y sin turno previo, para confirmar la identidad y finalizar el trámite. El trámite se dará de baja automáticamente si la persona no se presenta dentro de los siete días hábiles.

Anses notificará cuando la solicitud haya sido aceptada. Una vez aprobada, se acreditará el monto solicitado en la tarjeta de crédito en los próximos siete días hábiles.

Refuerzo para trabajadores informales

El nuevo refuerzo de $47.000 por mes a cobrar en octubre y noviembre está destinado a trabajadores de entre 18 y 64 años que no cuenten con ingresos registrados ni ningún tipo de asistencia económica del Estado.

Requisitos: tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023); contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina; no contar con ingresos registrados (no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares); no contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado (no ser titular de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo); no ser jubilado o pensionado; no contar con cobertura de salud; no tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas); no tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones; no tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023; no tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023; no haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses; no tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023. Si la persona tiene entre 18 y 24 años, y no tiene hijos a cargo o cónyuge, se evaluará al grupo familiar, no debiendo sus padres contar con ingresos iguales o superiores a tres salarios mínimos vitales y móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales. Tener una cuenta bancaria a su nombre. Sólo se podrá recibir el refuerzo en una CBU válida (no se va a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU).

Cómo solicitar el refuerzo:

Podés solicitar el Refuerzo para trabajadoras y trabajadores informales durante todo octubre únicamente de forma virtual, todos los días de 14 a 24 hs.

Antes de iniciar el trámite, hay que tener a mano la CBU donde se quiere recibir el refuerzo. Si no se cuenta con una CBU a su nombre, se puede tramitar de forma gratuita antes de iniciar la solicitud.

Contar con clave de Seguridad Social : si todavía no se cuenta con una clave de Seguridad Social, se puede crear desde la computadora o celular.

Ingresar a mi ANSES : ingresar a Mi Anses con CUIL y clave de Seguridad Social y elegir la opción “Refuerzo para trabajadores informales”. También se puede hacer desde el celular descargando la aplicación Mi Anses.

Solicitar el refuerzo : el aplicativo guiará hasta que se complete la solicitud. Habrá que ingresar una CBU al nombre de la persona donde se quiere recibir el refuerzo.

Si el refuerzo fue aprobado, se conocerá la fecha de cobro en anses.gob.ar. El calendario de pagos comenzó este lunes.