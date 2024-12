San Francisco: largas colas de jubilados en el PAMI preocupados por los recortes en medicamentos

Tras el anuncio del recorte en la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados por parte del Gobierno nacional, decenas de personas, en su mayoría adultos mayores, formaron largas filas en la sede del Pami San Francisco, en calle Iturraspe 2350, para conocer detalles sobre los requisitos y no perder el beneficio.

Desde temprano, la vereda de la entidad se colmó de motos y bicicletas que iban y venían a toda hora. Muchas personas llegaban sin turno y debían esperar largas horas, otros se retiraban indignados ante la falta de atención y las complicaciones con la nueva medida de la obra social bajo el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei, que ya había recortado las coberturas.

En mesa de entrada una empleada del organismo estaba dando turnos para el 18 o 20 de diciembre para los reclamos. Y recibía a los que lo había solicitado vía internet.

“Esto es una vergüenza, no nos pueden hacer esto en la previa de Navidad, no tienen alma”, se quejó un hombre en la fila para ser atendido.

De los seis boxes de atención al público, solo tres estaban atendiendo, y uno era el encargado de dar turnos para finales del mes de diciembre.

Un hombre sin turno le comentaba a otro: “Me iré último de acá pero a mí me atienden, no me pueden cortar la medicación”.

Todo parece indicar que esta situación se repetirá en los próximos días y que más jubilados o familiares de adultos mayores o pensionados, deberán desfilar por dicha oficina para aclarar cada situación particular.

TE PUEDE INTERESAR. Cambios en el PAMI: menos plata y más problemas para los jubilados

La medida

El PAMI anunció que desde ahora los jubilados y pensionados que necesiten acceder a la cobertura total (100%) de medicamentos deberán tramitar un subsidio social. Entre los requisitos exigidos, se debe percibir ingresos netos menores a $389.398 (1,5 haberes previsionales mínimos), no estar asociado a una prepaga, no tener más de un inmueble y en caso de ser titular de un automóvil, el vehículo deberá tener más de 10 años de antigüedad.

Para los jubilados y pensionados que no hayan tramitado el subsidio social o no lo necesiten, los descuentos para los medicamentos del PAMI se mantendrán entre 80% a 50%, según el beneficiario y tipo de tratamiento.

La medida se enmarca en un “proceso de reorganización de recursos que se desarrolló a lo largo de este año y de un nuevo acuerdo del organismo con la industria farmacéutica”, según informó la entidad. Tras el anuncio de la medida, el director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguizamo, aclaró que “no se eliminó ningún medicamento del vademécum”. “Todos los medicamentos están disponibles, y cualquier afiliado que no pueda pagar su tratamiento puede tramitar el subsidio social en cualquier agencia del país”, aseguró el funcionario.

Así, la cobertura completa de ciertos fármacos, será un beneficio destinado a quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y cumplan con ciertos requisitos específicos. A continuación, los puntos principales:

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio social del Pami?

Percibir ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos ($389.398). En caso de convivir con una persona que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos totales del hogar no deben superar los 3 haberes mínimos previsionales.

No estar afiliado simultáneamente a un sistema de medicina prepaga.

No ser titular de más de un inmueble.

No ser propietario de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en los hogares con convivientes que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, se permite ser titular de un vehículo con menos de diez años de antigüedad.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No tener activos societarios que reflejen capacidad económica suficiente.

Si el afiliado no cumple con los dos primeros puntos y el gasto en medicamentos indicado para su tratamiento representa un 15% o más de sus ingresos, podrá solicitar el 100% de cobertura en medicamentos mediante un análisis de excepción en que se evaluará la situación económica particular. Para ello, será necesario:

Presentar un informe social (Disposición 7339/GPSyC/13) y aplicar la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Contar con una revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están alcanzados por estas limitaciones y podrán acceder directamente a la cobertura correspondiente.

¿Dónde se realiza el trámite del subsidio social del Pami?