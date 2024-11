Julián Marchese, ingeniero electromecánico graduado de nuestra Facultad Regional, fue reconocido este martes 26 de noviembre con los premios “Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista”, que brinda la institución homónima, y que están destinados a los mejores egresados de carreras de grado de universidades nacionales y privadas autorizadas, en las ramas mecánica, electricista, higiene y seguridad, medio ambiente y especialidades afines.

El profesional estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica, Daniel Altina.

Marchese, oriundo de Las Petacas, provincia de Santa Fe, comenzó su carrera en 2015, graduándose a principios de 2023. “Desde pequeño me interesó la electricidad, la mecánica, la óptica. Me pasaba horas aprendiendo con un juego que me regalaron mis padres que se llamaba ‘cómo funcionan las cosas’. Como mi familia es agropecuaria me crié entre máquinas y, en gran medida, eso motivó mi interés por el área llevándome a realizar mi secundario en la escuela técnica de San Jorge EETP N° 475 Ing. Francisco Gonzalez Zimmermann”, comentó Marchese.

Seguidamente, añadió: “Una vez que culminé el secundario quise tomar el reto de iniciar una carrera universitaria, y eso me trajo a San Francisco. La universidad me permitió comprender de manera más profunda el funcionamiento del mundo. Ahora puedo entender mejor ese ‘cómo funcionan las cosas’, cuantificar los fenómenos físicos y predecir su comportamiento a través de la matemática”.

Según contó eso le permitió, por ejemplo, llevar adelante su proyecto final de carrera el cual consistió en el diseño integral de un equipo de termosellado para folios de polietileno: “No solo modelé matemáticamente la transferencia térmica del sellado, sino que también programé el microcontrolador el cual controla los parámetros de la máquina”.

A lo largo de sus estudios integró el grupo de investigación y desarrollo Gisener (hoy Cideme), a cargo del Dr. Ing. Diego Ferreyra: “Allí di mis primeros pasos en la investigación, colaborando incluso en el cálculo de desempeño de sistemas con transferencia térmica”.

Asimismo fue seleccionado para participar de la beca UTN-DAAD, por lo que se radicó en Alemania. “Realicé partes de mis estudios en la Technische Universität de Ilmenau de Alemania -validando una asignatura en mi currícula argentina-, y mis prácticas profesionales en Trumpf Laser- und Systemtechnik GmbH en la ciudad de Ditzingen, Baden-Württemberg, al sur del país germano. Durante las mismas trabajé como practicante en desarrollo de proyectos diseñando y modificando las máquinas para adaptarlas al proceso productivo del cliente”, contó.

Además, agregó: “Durante mi estadía en Europa pude, no solo pude mejorar mi alemán, sino también conocer a otros estudiantes, hoy profesionales de alto nivel, con quienes mantengo al día de hoy una amistad muy especial al igual que mis colegas alemanes que han sido una parte muy importante en mi formación durante dichas prácticas”.

En la actualidad

Hoy, Marchese se desempeña profesionalmente como ingeniero de Diseño Mecánico en la empresa local MSF Tech S.A.: “Entre otras cosas, me encuentro desarrollando máquinas especiales y colaborando en el proceso de diseño de dispositivos destinados a reactores nucleares”.

“Todos los días nos enfrentamos a nuevos desafíos y son los que me permiten seguir aprendiendo por medio de la experiencia. Por otra parte, puedo mencionar además que sigo trabajando en proyectos propios de diseño de dispositivos, los cuales espero que puedan salir pronto”, sumó.

En el final, dedicó un párrafo para agradecer: “Una parte muy importante de este premio es gracias, no solamente a esas personas pertenecientes a la comunidad educativa de UTN San Francisco que me despertaron la curiosidad de aprender, sino también a mi familia, a mis padres Gerardo Marchese y Carina Morra, y a mi hermano, Daniel Marchese, de quienes recibí siempre su apoyo incondicional”.

“Todo el esfuerzo que aboqué a mi estudio es gracias a su ejemplo de trabajo duro. Hoy puedo decir que estoy viendo hacerse realidad una frase que escuché desde pequeño: ‘cosecharás lo que siembres’”, concluyó.

Sobre el premio

Sobre la ceremonia en donde recibió el premio, realizada en las instalaciones del COPIME, Marchese resaltó: "Nos han recibido cálidamente. Los miembros que integran el Consejo han tenido una muy buena atención, destacando su predisposición en aclararnos las dudas y la amabilidad en el trato, al igual que los colegas con quienes compartí esta distinción. Por otra parte fue una grata sorpresa al enterarme que durante el acto tenía el honor de portar la bandera".

Los premios “Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista” están destinados a los mejores egresados de carreras de grado de universidades nacionales y privadas autorizadas, en las ramas mecánica, electricista, higiene y seguridad, medio ambiente y especialidades afines.

Fueron instituidos en 1999 y reconocen al mejor egresado de cada una de las carreras de grado de cada universidad.

Además de un diploma y una medalla, cada premiado recibe, además, su matrícula de inscripción en el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, sin cargo, por el término de cinco años a partir de la fecha de su graduación.