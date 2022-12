En La Mañana de El Periódico por FM 97.1, Andrés Romero, concejal del Frente de Todos en San Francisco, brindó un balance de año en su tarea legislativa y ratificó su candidatura a intendente en 2023.

El edil aseveró que ha sido un año "bastante atípico con una dinámica muy especial, que creo ha marcado a la sociedad y en general a la política con algunos hechos de violencia inusitada y desmedida, algo que nosotros veníamos hablando desde hace mucho tiempo y que se notaba en la calle".

Agregó que la gente y la sociedad en parte está pasando por un momento difícil en lo económico, luego de la salida de la pandemia con algunos trastornos: "Han sido un combo perfecto para que sucedan algunos hechos poco felices y de los cuales esperamos salir lo más pronto posible desde la política y en general me parece que tenemos que mejorar mucho como sociedad".

Con respecto a las actividades realizadas por el espacio en este 2022, Romero valoró el trabajo de la militancia y ratificó su candidatura a intendente en 2023.

"Este año hemos tenido una dinámica marcada muy presente en los barrios de la ciudad, logrando algunos hitos para el espacio que son históricos porque es la primera vez que el Frente de Todos tiene un local céntrico, también es la primera vez que logra organizarse y sostenerse en el tiempo como un espacio unido, fuerte y progresista que representa a un sector grande del peronismo, más teniendo en cuenta que estamos en una provincia que se ha mostrado antikirchnerista desde hace muchos años y su propio gobernador así lo hace ver y así lo hace notar", indicó.

Pese a ello, el edil aclaró que se dificulta una construcción popular y progresista en la ciudad, pero a pesar de todo manifestó que lograron darle cohesión al espacio, reorganizarlo en base a un objetivo claro que es la candidatura a intendente para el año 2023, la cual piensa encabezar.

"En este sentido quiero agradecerle el esfuerzo terrible que han hecho los compañeros no solo en la pandemia si no también en este año donde quizás por los vaivenes de la política nacional se pudieron haber visto afectados, sin embargo la militancia no mermó, entregó y sigue entregando todo lo que tiene. Es un orgullo pertenecer a un espacio que hace de la militancia una forma de vida y que ha hecho en la construcción política en San Francisco algo distinto al resto de los restantes espacios políticos", agregó Romero.

Romero 2023

En cuanto a su candidatura, Romero explicó que ampliarán su base electoral. "Creemos que nuestra candidatura tiene que seguir adquiriendo volumen, hemos estado abiertos también y hemos sumado a muchos vecinos que se consideran independientes porque no comulgan con la idea general del FdT a nivel nacional, pero sí con la performance nuestra a nivel local. Esto muestra que vamos a ampliar nuestra base de sustentación y que no solo vamos a buscar el voto peronista sino también vamos a tratar de llegar a un sector independiente que es parte de la ciudad y que ve una realidad similar a la que estamos viendo nosotros en el plano local", señaló.

"Creo que el documento que sacó la dirigencia de Córdoba es claro y contundente. Hace falta construir una alternativa popular en la provincia de Córdoba, nosotros lo compartimos en nuestras redes, compartimos la posición también, hay que decir que falta mucho tiempo, que hay que ver cómo se mueve el escenario nacional, pero era necesario que la dirigencia de Córdoba ponga un ladrillo en esta construcción y tome un decisión firme y publica sobre el destino que va a tomar el FdT en Córdoba. Sabíamos de las diferentes líneas, sabíamos de los vaivenes de algunos dirigentes que discutían con el oficialismo y otros que tenían una línea más aceitada. Nosotros tenemos para decir que el diálogo político existe y va a existir siempre, somos una fuerza peronista y el peronismo siempre tiene puntos de contacto, hoy lo que me interesa a nivel local seguir reforzando mi candidatura, el posicionamiento del FdT en San Francisco y el crecimiento de esta fuerza", comentó.

"Cuando la propuestas son buenas hay que ponerlas en práctica"

Por otro lado, Romero contó que muchas de las propuestas presentadas en el Concejo Deliberante son rechazadas, pero después puestas en práctica, algo que valora.

"Vemos por momentos que nuestra propuestas en el Concejo Deliberante son bien receptadas por la sociedad, tuvimos alrededor de 300 proyectos presentados y muchos de ellos fueron rechazados, pero después puestos en práctica y convertidos en política pública o por lo menos fueron anunciados para convertirse en política pública por el gobierno municipal, algo que no nos molesta en absoluto, nos parece que así tiene que ser, cuando la propuestas son buenas y sirven para la ciudad hay que ponerlas en práctica, hay que pensar en el ciudadano y no tanto en lo que significa ideológicamente cada partido o cada dirigente", explicó.

Y agregó: "Creemos que todavía falta mucho por hacer, en el plano económico, educativo, ambiental hay deudas grandes, en infraestructura hace falta urgentemente un plan de viviendas que regule el valor de los alquileres también que están pagando más de 15 mil familias en San Francisco, hace falta que la Municipalidad ponga a disposición ya los loteos que tiene que son de su propiedad a precios accesibles y con condiciones flexibles para que muchos ciudadanos puedan acceder primero al terreno y después puedan construir su vivienda, es la principal demanda social, junto a otras demandas que hemos presentado que tienen que ver con la seguridad, los precios. Hay mucho por hacer y seguramente trataran de cumplimentar porque deben estar viendo lo que vemos nosotros".