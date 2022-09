Mediante un proyecto, el concejal del bloque Córdoba Cambia, Luciano Stoppani, pidió que se modifique la ordenanza Nª 4176 con la intención de habilitar a los remises a tomar y dejar pasajeros en las dos paradas de la Terminal de Ómnibus. Su iniciativa pasó el último jueves por el Concejo Deliberante y quedó en comisión para ser discutida previamente a su nueva llegada al recinto por las distintas partes afectadas.

La decisión del edil, uno de los referentes del PRO a nivel local, generó satisfacción entre los remiseros, quienes sostienen que es un pedido de larga data. Sin embargo, los taxistas subrayan que se pone en riesgo la fuente de trabajo y se ensancha la “grieta” que existe entre ambos.

Cabe destacar que los remises, por ley municipal, deben estacionar a unos cien metros de las paradas de los taxis cuando llevan o levantan un pasajero en ese sector. En caso que no respeten la medida pueden ser multados.

Stoppani indicó que igualar los derechos de estacionamiento y toma de pasajeros en la Terminal de Ómnibus “beneficiará al servicio en general, generando una competencia mucho más sana entre ambos sectores” y ejemplificó: “Es un pedido de gente que pide que puedan estar los dos (taxis y remises) para no tener que caminar con las valijas o bolsos más de cien metros para tomar un remis”.

Temor a perder la fuente de trabajo en los taxistas

Fernando Garnero, presidente de la Asociación de Taxis de San Francisco, se mostró preocupado y sorprendido ante la iniciativa, la que tildó de “ilógica”. Además declaró que es un avance de una empresa de remises que busca ampliar su mercado a costa de otros.

“Hay poco trabajo lamentablemente. Pero no se trata de su ingreso, sino de una empresa en particular que busca copar el mercado”, apuntó ante la consulta de El Periódico y dijo que ellos ofrecen que todos se conviertan en taxi en la ciudad así pueden realizar un servicio normal: “Los remises pueden cargar gente en la calle, son más que un servicio puerta a puerta, son taxis encubiertos. Seamos todos taxis y se acaba el problema. Además son esclavos de una empresa, no pueden habilitar un auto sino pagan un canon”.

Según Garnero, la nueva concesión de la terminal (todavía no fue anunciada) quiere achicar la playa y se estima que sobre 9 de habrá locales comerciales: "¿Entonces dónde vamos a entrar todos? Además se trata de un proyecto traído de los pelos, dice que hay quejas de gente de que nos hay taxis en los horarios picos, pero es ilógico lo que dice".

Actualmente son 15 los autos que realizan el servicio de taxi en la ciudad.

Para Garnero, de las charlas que mantendrán las partes la próxima semana debería surgir un proyecto en común: “Nos van a citar para arreglar esto, pero ojalá sea para que legalicen la tarifa, para que seamos unificados que son cosas que pedimos y nunca obtuvimos respuestas”.

Por último, el representante de los taxistas aseguró: “No estamos contentos con esto. Hay gente con miedo a perder su fuente de trabajo. Quisiera que quien hizo el proyecto venga a las 3 de la mañana y se quede hasta las 5 y vea que hay que estar ese tiempo para hacer dos viajes hoy cuando hay un 50 por ciento menos de colectivos que antes. Es fácil hablar cuando no estás en la piel de los otros”, cerró.

Una deuda pendiente para los remiseros

Marcelo Marino, propietario de la empresa de Remises Los + Rápidos, se mostró a favor de la iniciativa y dijo que es hora de modificar una ordenanza que tiene varios años.

“Es un pedido de vieja data junto a otras cosas que reclamamos, pero se van pasando los intendentes la pelota unos con otros y nadie acciona. Después de la pandemia hay como 70 autos menos de como remises circulando, gente que dejó la actividad por un motivo y no volvió, por eso vemos con buenos ojos la idea”, contó al dar un pantallazo sobre el rubro.

Marino aclaró que los remiseros no pueden cargar o descargar pasaje en la terminal, aun cuando no haya taxistas a la vista: “Hay temor de cargar en la terminal por más que no haya taxis porque nos hacen una multa grande. Pero vemos que los taxis no pueden garantizar el servicio”, criticó.

Luego explicó que en varias terminales del país, como Córdoba por ejemplo, conviven ambas paradas: “Por qué no podemos hacerlo acá, la gente puede elegir el servicio que quiere”.

Marino señaló respecto a las tarifas que utilizan que surgen de un acuerdo entre las dos empresas que ofrecen el servicio en la ciudad y que además están obligadas a tener el reloj para que el pasajero pueda seguir la ruta de viaje y saber lo que va a pagar.