Referentes Judiciales Comunitarios capacitaron a personas con discapacidad sobre el derecho al voto

Hace poco más de un año se creó en el Poder Judicial de Córdoba el programa Referentes Judiciales Comunitarios, un proyecto del que participan cientos de voluntarios en diferentes puntos de la provincia con el objetivo de generar vínculos directos con cada comunidad, fortaleciendo sus derechos y guiándolas frente a sus dudas más frecuentes.

Carolina Granja, impulsora de este Programa, y coordinadora del Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, visitó esta semana San Francisco en el marco de una de las tantas actividades que realizan, en este caso particular una capacitación sobre las elecciones a personas con discapacidad y jóvenes que votarán por primera vez, y se refirió a esta propuesta que busca acercar la Justicia a cada comunidad.

Comunicadora y abogada, con un desempeño en el Poder Judicial de más de 20 años, destacó en una entrevista con La Mañana de El Periódico (FM 97.1) que desempeña sus tareas “con mucho entusiasmo y con gran compromiso” y que así se debe trabajar en la función pública, “con compromiso, como mucha gente que allí trabaja”.

- ¿Qué es el Programa Referentes Judiciales Comunitarios que impulsó?

- Sería un error decir que soy la única. Tengo compañeros profesionales en distintas disciplinas que me acompañan en el Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, que es el máximo órgano en la provincia de Córdoba a nivel judicial, y desde allí lanzamos el Programa Referentes Judiciales Comunitarios, que tiene una incidencia fuerte aquí en San Francisco. Son personas voluntarias, pueden ser magistrados, fiscales, funcionarios, asesores, personas de la defensa o empleados que voluntariamente, fuera de su horario laboral, sin remuneración extra, cumplen distintos desafíos que nosotros les damos desde la oficina para fortalecer los lazos con la ciudadanía, para que nos conozcan, que conozcan a la Justicia, las vías de acceso, pero también para que la Justicia conozca las necesidades y cómo llegar a cubrir mejor esos derechos que pueden ser vulnerados en cada espacio territorial.

- Dicen que es mejor no conocer el edificio de Tribunales, ¿cómo se le puede hacer frente a ese dicho?

- Cuando uno va a la Justicia como ciudadano tiene que ser para proteger no solamente sus derechos, sino también los derechos de los demás. Tenemos que conocer estos espacios para no tener miedo a la hora de denunciar. Por ejemplo, cuando uno es testigo de algún delito, no debe dudar en ir y prestar colaboración. Es un espacio del Estado que tiene que garantizar y fortalecer los derechos de todos. Es la base de nuestra convivencia. Yo les diría que tratemos de tener un mejor diálogo entre justicia y sociedad, que esta es la base de este programa y que aquí en San Francisco tiene una incidencia muy fuerte, con mucha responsabilidad y compromiso de los integrantes del Poder Judicial.

- ¿En qué consistió esta actividad que han desarrollado esta semana?

- Nos hemos planteado mirar a un público específico dentro de la sociedad, que son las personas con discapacidad, muchas veces invisibilizadas, para generar un vínculo mayor con la Justicia y fortalecer el acceso, en particular en esta época, a los derechos cívicos.

- Justamente en este caso, la idea surgió de este ida y vuelta con la comunidad…

- El programa Referentes Judiciales Comunitarios inicia con un diagnóstico, salimos a conocer el espacio territorial. Y en ese marco, como a mi cargo está también el área de Estadísticas, nosotros hacemos relevamientos a nivel social y análisis de datos. Ellos solos se dieron cuenta de la importancia de esta temática y de fortalecer el acceso a la misma de todas estas personas con vulnerabilidad. Entonces a partir de ese diagnóstico generaron esta posibilidad.

- ¿Qué balance hacen de la actividad?

- Las jornadas fueron maravillosas. Participaron muchas instituciones involucradas con personas con discapacidad, familias de estas personas, con muchas ganas de conocer más acerca de cómo acceder a sus derechos.

- ¿Qué análisis puede hacer, a casi un año de su implementación, del Programa Referentes Judiciales Comunitarios?

- El Programa Referentes nace el año pasado, con una parte de diagnóstico y una parte de capacitaciones, en las 24 sedes de la provincia, y también en comunidades aledañas a las sedes judiciales donde no hay tribunales, pero donde también hay Referentes Judiciales. Hemos tenido la posibilidad, quienes integramos la Justicia, no solamente de abrir la justicia a las personas para que se apropien de este espacio del Estado que es de todos, sino también de otras cuestiones que hacen a mejorar las habilidades y las destrezas de los propios servidores públicos de la Justicia. A veces nos sentamos, analizamos el expediente, y nos quedamos ahí. Este contacto cara a cara nos sirve para conocernos y analizar juntos cómo mejorar la convivencia.