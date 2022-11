Reclamo de trabajadores de la salud: "El salario no es digno para tantos años de dedicación"

Esta mañana se llevó a cabo una nueva movilización de los trabajadores del Hospital J. B. Iturraspe en reclamo de mejoras salariales: la concentración se llevó adelante en el ingreso hospitalario mientras que los trabajadores marcharon hasta el municipio, primero, hasta el Centro Cívico, después, para pasar también por la Sede del Gobierno de Córdoba en San Francisco. En el municipio, le entregaron una nota al intendente interino Gustavo Klein con el objetivo de que apoye la lucha e interceda ante quien corresponda.

Cabe recordar que la medida va acompañada por un paro por cuatro días que afecta la atención del público: la medida de fuerza se extenderá hasta el viernes 25 inclusive. Se estableció que el paro se realizará con concurrencia al lugar de trabajo y que en todos los días se cubrirán guardias mínimas, atendiéndose urgencias y emergencias.

"El reclamo es el que se viene haciendo en toda la provincia, esta es una unión a nivel provincial. Queremos que realmente las autoridades se den cuenta de lo que esto significa y que de una vez por todas tomen las riendas, como debieran haber hecho hace mucho tiempo", expresó Rodolfo Buffa, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva y uno de los trabajadores manifestantes.

Seguidamente, destacó la amplia convocatoria y manifestó: "Creemos que no solamente esto debe representar al subsector público de la salud pública, sino que esto tiene que tener un impacto en el subsector privado, porque desgraciadamente este sector no es controlado, ni auditado, y se sabe que el dinero también se filtra por esos lugares, tiene que haber una buena administración, las autoridades tienen que darse cuenta de que no están haciendo las cosas como corresponde".

Buffa aseguró que el salario del equipo de salud "no es digno para lo que significan tantos años de estudio, profesión y dedicación a la salud". Y reconoció que en esta situación se encuentran unos 600 trabajadores del sector público y otros tantos del sector privado.

Mientras esperan por una reunión con autoridades provinciales, Buffa informó que seguirán las asambleas diaria o semanalmente. Por el momento, el Hospital J. B. Iturraspe trabaja con emergencias y urgencias.

Reclamos

Según indicaron en un comunicado días atrás los trabajadores de la salud, el principal reclamo es la recomposición salarial para todas las personas que trabajan en el área, sin distinción de funciones. Además, reclaman que los aumentos salariales impacten en el sueldo básico.

Otros reclamos tienen que ver con el pase a planta permanente y el nombramiento de profesionales de salud para cubrir los puestos vacantes (altas por bajar). También buscan garantizar los derechos de residentes y concurrentes como trabajadores de la salud, y el reconocimiento de los cargos de conducción.

Por último, buscan la recategorización del personal de salud, la derogación de la Ley 1064 que, entienden, recorta la jubilación. Y la modificación de la Ley 7625 con el pase a grupo 1 de salud humana del personal con títulos universitarios.