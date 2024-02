Nombre y apellido: Yesid Acosta Peinado

Apodo: Yeso

Edad: 44

Profesión/ocupación: médico ginecólogo

¿A qué hora se levanta en vacaciones?

9 am más o menos.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién?

Con mi señora y mi hija. A Europa.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo?

Con alguien que se queje todo el tiempo.

¿El lugar más lindo al que viajó? ¿y cuál quisiera conocer?

Río de Janeiro me pareció espectacular. Italia, pero no los típicos lugares turísticos, me gustaría ir a mas a los poblados pequeños y conocer su cultura.

¿Bebida favorita para las noches de calor?

Cerveza o Aperol.

Si solo pudiera tener una misma comida para el resto del verano, ¿cuál elegiría?

Asado.

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos?

Política nacional o internacional.

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó?

True Detective y Cadáveres. Me gustan las series de crímenes.

¿Cuál es su red social preferida y qué temas le interesan más?

Facebook, política, actualidad, culturas lejanas y memes, obvio.

¿A qué usuario o página recomienda para seguir en redes y por qué?

No creo que pueda recomendar a alguien a quien seguir, es algo muy personal y el algoritmo te crea tu micro mundo.

¿Qué música está escuchando?

Rock nacional, salsa vieja, soy mas de clásicos.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige?

Electrónica.

¿Qué hace para desconectar?

Últimamente me gusta la panadería artesanal.

¿Qué es lo que más le gusta hacer en verano o vacaciones?

Descansar y no hacer absolutamente nada.

¿Tiene animales? ¿con qué animal se identifica y cuál le gusta más?

Sí, tengo un perro. No soy muy fanático de los animales pero el gato es un animal con el que me identifico.

¿Con qué plato de cocina se luce o le sale bien?

Asado y últimamente pizzas estilo napolitano.

Si este verano pudiera ser otra persona durante un día, ¿a quién elegiría?

Creo que yo mismo a los 18/20 años.

¿De qué temas le gustaría aprender más en este verano?

Un poco de jardinería.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco?

Las juntadas con amigos.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones?

Para una año nuevo me fui a Colombia y le caí a mis viejos de sorpresa, casi se desmayan de la emoción.

Se junta a comer con alguien, ¿cuánto tiempo mira el celular? ¿le molesta que los demás “se cuelguen con el celu”?

Lo miro bastante, debería corregirlo, no me molesta que lo hagan, creo que ayuda a las pausas propias de una reunión larga.

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada?

Nada de nada, debería empezar.

¿Qué fue lo mejor que le pasó el año anterior?

Estabilidad laboral personal, y que gente a mi alrededor pudo cumplir sus metas personales que venían postergadas.

¿Una meta para este año?

Pensar un poco más en mí.