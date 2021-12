Procrear San Francisco: adjudicatarios se manifestaron y pidieron por sus casas

Familias de San Francisco que fueron adjudicadas tras el sorteo de las viviendas del complejo Procrear, ubicado en la zona sur, se convocaron este jueves en la entrada del sector donde se levantaron las casas para pedir avances en los trámites y poder tomar posesión.

Las situaciones son distintas, pero en definitiva ninguna de ellas pudo aún hacer uso de la vivienda. Otras, además, se encuentran con el temor de perder esta oportunidad al no poder afrontar el pago de una onerosa suma de dinero previo al inicio del abono de las cuotas mensuales.

Flavia Piombo, una de las adjudicatarias, indicó que en su caso salió sorteada en mayo y que si bien no tuvo inconvenientes en la carga de documentación y ya tiene una vivienda asignada, hay otras familias que aún no saben si se les aprobará el crédito. Por otra parte, aseguró que hay familias a las que les pidieron una importante suma de dinero, de las cuales algunas pudieron entregarla y otras que no.

"Desde el Banco Hipotecario no nos atienden, nadie nos dice nada. Tuvimos reuniones con (Néstor) Gómez, secretario de Infraestructura, pero no recibimos respuesta a nuestro inconveniente. Nos decidimos a venir al barrio a ver si alguien nos daba una respuesta, pero no nos dijeron nada, nadie sabe nada", lamentó.

La mujer apuntó que le recomendaron hacer el reclamo en la sucursal local del banco, aunque en la misma entidad le aseguraron que esperan órdenes de casa central.

"Todo el mundo se lava las manos, es desesperante, porque hay familias a las que se les vence el contrato de alquiler y tiene que irse a alquilar a otro lado, con todo lo que conlleva alquilar, pagar contratos y demás. Llega un momento en que ya no sabemos más qué hacer ni a quien recurrir", sostuvo.

A su turno Antonela Peralta, otra de las adjudicatarias, se mostró molesta por no poder hacerle frente a la suma de dinero solicitada para la entrega y por no recibir una propuesta de solución.

"Tenemos que entregar 886 mil pesos y no los tenemos. Mi marido es empleado de una fábrica, yo soy empelada doméstica. Pusimos la camioneta en venta, vendimos muebles y no llegamos a juntar esa plata. Así que por el momento seguimos a la espera de ver qué nos dicen desde el Banco Hipotecario. Todos los meses nos mandan un e-mail que dice que nos dan 30 días y si no se nos da de baja la casa, pero no lo podemos conseguir. Seguimos pagando alquiler", dijo.

Seguidamente, agregó sentir "bronca" e "impotencia": "Enterarnos que salimos sorteados fue una alegría inmensa y ahora la bronca, la rabia que tenemos porque no podemos juntar ese dinero. Supuestamente te piden todos los aportes, ellos ven que somos empleados y no nos pueden pedir esta cantidad de plata. Seguimos a la espera de una solución que nos pueden dar".

Sobre el final, Piombo añadió: "No estamos pidiendo nada por caridad, nosotros vamos a pagar nuestros techos, no pedimos que nos regalen la casa, pedimos que nos la entreguen para no seguir pagando alquiler y sí pagar por nuestras viviendas".