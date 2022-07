Procrear II: resultados para San Francisco del sorteo del 12 de julio

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informó los resultados y beneficiarios del reciente sorteo de viviendas del programa Procrear II que se realizó el pasado 12 de julio, con 1.150 unidades funcionales de desarrollos urbanísticos que se encuentran distribuidos en 17 provincias, incluyendo viviendas para San Francisco.

El sorteo se hizo entre los postulantes que se inscribieron a través de la página del Ministerio y cumplían con los requisitos. Las personas que resultaron beneficiadas podrán acceder a la compra de una vivienda nueva y totalmente equipada en alguno de los 42 emprendimientos inmobiliarios construidos por el Estado nacional.

Resultados para San Francisco y todo el país

Todos los resultados del sorteo procrear II del 12 de julio de 2022 pueden consultarse y descargarse en este enlace (PDF).

Los beneficiarios de San Francisco son los siguientes

1DN1

Depto. 1 dormitorio Compacto/a

LANDRA NORXXXXXXXXXX

231XXX44474

MARCUCCI FXXXXXXXXXX

203XXX69951

SALGUERO JXXXXXXXXXX

273XXX85541

2DN1

Depto. 2 dormitorios Compacto/a

ACOSTA MARXXXXXXXXXX

274XXX49315

BONGIOVANNXXXXXXXXXX

273XXX84597

MEZZADRA GXXXXXXXXXX

272XXX04696

PONCINI MAXXXXXXXXXX

273XXX90176

ROBLEDO MAXXXXXXXXXX

271XXX00677

SAMBADE GRXXXXXXXXXX

271XXX14763

2DN2

Depto. 2 dormitorios Mediano/a

ALMADA MATXXXXXXXXXX

203XXX52416

RAVASIO FEXXXXXXXXXX

203XXX63326

ROVERA ELIXXXXXXXXXX

273XXX33809

2DN3

Depto. 2 dormitorios Grande

ARGUELLO FXXXXXXXXXX

202XXX24088

BORDESE MIXXXXXXXXXX

274XXX60934

DE SAN SEGXXXXXXXXXX

233XXX69444

ROSA MARIAXXXXXXXXXX

273XXX74121

VISETTI GEXXXXXXXXXX

203XXX06921

2VD1

Vivienda unifamiliar 2 dormitorios Compacto/a - discapacitado

MANA MARIAXXXXXXXXXX

272XXX35564

2VN1

Vivienda unifamiliar 2 dormitorios Compacto/a

AMBORDT MAXXXXXXXXXX

203XXX34444

CARBALLO MXXXXXXXXXX

272XXX92770

CARRIZO CEXXXXXXXXXX

203XXX24552

CONTRERAS XXXXXXXXXX

202XXX81933

GHIGO CRISXXXXXXXXXX

203XXX92590

NICOLA ANTXXXXXXXXXX

273XXX68796

PERALTA MAXXXXXXXXXX

273XXX44005

TRAINONI RXXXXXXXXXX

273XXX16844

2VN2

Vivienda unifamiliar 2 dormitorios Mediano/a

BERTINOTTIXXXXXXXXXX

273XXX84848

CASTELARI XXXXXXXXXX

203XXX98994

GARNERO PAXXXXXXXXXX

202XXX07829

GAZZERA MAXXXXXXXXXX

273XXX89343

GERBAUDO DXXXXXXXXXX

274XXX39811

LEON GONZAXXXXXXXXXX

203XXX50292

MOSSANO RIXXXXXXXXXX

203XXX74915

PERALTA MAXXXXXXXXXX

203XXX30142

RICTER MARXXXXXXXXXX

273XXX41100

SANTILLAN XXXXXXXXXX

274XXX97301

VESCOVI AGXXXXXXXXXX

203XXX89873

YENNERICH XXXXXXXXXX

233XXX92669

2VN2A

Vivienda unifamiliar 2 dormitorios Mediano/a

ACOSTA AGUXXXXXXXXXX

203XXX01349

ALBARRACINXXXXXXXXXX

202XXX95644

AMBROSINO XXXXXXXXXX

273XXX17549

AMBROSIONIXXXXXXXXXX

203XXX53173

ARMELLINI XXXXXXXXXX

202XXX01072

BALANGIONEXXXXXXXXXX

272XXX50227

BALDISARRIXXXXXXXXXX

203XXX50030

BANNO MATIXXXXXXXXXX

203XXX07569

BEDINI JESXXXXXXXXXX

273XXX76785

BONO ARIELXXXXXXXXXX

233XXX82719

CACCHARELLXXXXXXXXXX

273XXX84422

COALOVA DIXXXXXXXXXX

202XXX67262

CORDOBA KAXXXXXXXXXX

234XXX55024

CORTI SERGXXXXXXXXXX

232XXX30869

ECHENIQUE XXXXXXXXXX

204XXX43611

GIACOSA AYXXXXXXXXXX

203XXX00857

GINEPRO GIXXXXXXXXXX

204XXX57968



2VN2A

Vivienda unifamiliar 2 dormitorios Mediano/a

GIOVANNINIXXXXXXXXXX

273XXX98403

GONZALEZ HXXXXXXXXXX

231XXX35329

GONZALEZ VXXXXXXXXXX

272XXX47685

GUDIÑO EVEXXXXXXXXXX

273XXX28919

GUDIÑO VIRXXXXXXXXXX

273XXX70962

HEREDIA YAXXXXXXXXXX

273XXX91056

HERRERA JUXXXXXXXXXX

203XXX26539

LUCARELLI XXXXXXXXXX

233XXX86799

MARCHESE AXXXXXXXXXX

203XXX79068

MONTARZINOXXXXXXXXXX

233XXX80154

MONTECCHIAXXXXXXXXXX

202XXX83946

MOYANO MARXXXXXXXXXX

273XXX95210

MUCCILLO MXXXXXXXXXX

203XXX82679

NICOLA FRAXXXXXXXXXX

233XXX52259

OSTERTAG LXXXXXXXXXX

272XXX54648

PAGLIANO AXXXXXXXXXX

272XXX94307

PAREDES YAXXXXXXXXXX

272XXX31212

PAZZARELLIXXXXXXXXXX

273XXX92471

PEREZ LUCAXXXXXXXXXX

203XXX80163

PIOMBO BRIXXXXXXXXXX

233XXX10169

PIVETTA FAXXXXXXXXXX

203XXX17447

PRIMO LUISXXXXXXXXXX

232XXX81709

RAPETTI ROXXXXXXXXXX

202XXX48938

RASETTI GUXXXXXXXXXX

203XXX90545

RAVIOLA CAXXXXXXXXXX

273XXX26703

REQUENA EDXXXXXXXXXX

202XXX87155

REYNOSO CRXXXXXXXXXX

203XXX26075

ROJAS JONAXXXXXXXXXX

203XXX91290

SANCHEZ SOXXXXXXXXXX

273XXX01893

SQUAIERA CXXXXXXXXXX

273XXX90701

TABARES GEXXXXXXXXXX

203XXX83442

VOCOS VICTXXXXXXXXXX

203XXX74044

WENDLER JUXXXXXXXXXX

202XXX07767

3DN1A

Depto. 3 dormitorios Compacto/a

DIAZ RODOLXXXXXXXXXX

202XXX91660

FRANCK JOSXXXXXXXXXX

234XXX33709

LESCANO MAXXXXXXXXXX

203XXX17729

MARCHISIO XXXXXXXXXX

233XXX91364

MATTEOS TAXXXXXXXXXX

273XXX91742

ORIGLIA FEXXXXXXXXXX

204XXX29389

PEREYRA MAXXXXXXXXXX

273XXX82854

RABEZZANA XXXXXXXXXX

203XXX90006

RODRIGUEZ XXXXXXXXXX

273XXX91013

SILIONI NAXXXXXXXXXX

273XXX80613

VIGLIANCO XXXXXXXXXX

272XXX76763

VIVAS CARLXXXXXXXXXX

203XXX07380

3VN1

Vivienda unifamiliar 3 dormitorios Compacto/a

BOSCAROL JXXXXXXXXXX

272XXX31195

LOPEZ DANIXXXXXXXXXX

203XXX13348

VANEGA DANXXXXXXXXXX

273XXX51918

Casa propia

En esta oportunidad, se sortearon 1.150 casas ubicadas en los predios de San Francisco, Barrio Liceo, Cavanagh, Morrison y Alejandro Roca (Córdoba); Estación Sáenz y Estación Buenos Aires (CABA); Paraná (Entre Ríos); San Martín, Mendoza Capital, Malargue, San Rafael y Maipú (Mendoza), Parque Federal, Sunchales y Rafaela (Santa Fe); y Ezeiza, Merlo, Ciudad Evita, Carmen de Patagones, San Miguel, San Nicolás, Bolívar, Canning, Bahía Blanca, Lomas de Zamora, San Martín, Suipacha, Lincoln y San Antonio de Areco (Buenos Aires).

También, en los Desarrollos Urbanísticos Procrear II de Posadas (Misiones); Santiago del Estero y La Banda (Santiago Del Estero); Río Gallegos (Santa Cruz); Zapala (Neuquén); Bariloche (Río Negro); Corrientes (Corrientes); Puerto Madryn (Chubut); San Luis (San Luis); Yerba Buena (Tucumán); Jujuy (Jujuy); y Huaico (Salta). A través de este programa, se atiende a la diversidad de las demandas habitacionales, así como a la particularidad de cada provincia y municipio donde se lleva adelante.

“Seguimos trabajando, tenemos miles de viviendas en ejecución, y articulamos con provincias y municipios para recuperar la vocación que la casa propia sea un derecho, porque si lo dejamos en manos del sistema financiero ya sabemos lo que pasa” declaró el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Y concluyó: “Hasta ahora el único que propone viviendas es el Estado a partir de este Ministerio, para avanzar con políticas inclusivas que lleguen a todo el país”.

Requisitos

¿Quiénes pueden inscribirse en los sorteos? Quienes tengan domicilio actual en la ciudad de inscripción. Al momento de completar el código postal en el formulario de inscripción, en la página web se indicará el predio Procrear correspondiente.

- No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

- No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

- Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

- Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

- Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

- Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

- Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

- Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

- Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

- No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

- Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

- El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados: 1. Matrimonio. 2. Unión convivencial. 3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.

Lo que tenés que saber

- Vale recordar que el predio donde se encuentra el desarrollo urbanístico se extiende desde el camino interprovincial al este, calle Juan Díaz de Solís al norte, Liniers al oeste y Talcahuano al sur.

- Cuenta con viviendas unifamiliares, dúplex, y departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.

- Este proyecto de vivienda dispone de excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

- 432 viviendas familiares en total. 125 ya fueron entregadas en una primera etapa