Ayelén Capello (25), licenciada en Criminalística e investigadora sobre suicidio, lo que la llevó a disertar en congresos nacionales de Suicidología con investigaciones propias, sentenció en diálogo con El Periódico: "Hablar de suicidio no genera suicidio; hablar de suicidio correctamente lo que hace es prevenir”.

La joven profesional insiste en que se trata de un problema grave de salud pública, que requiere atención por parte del Estado y que en San Francisco y zona es una problemática preocupante que tiene una alta tasa de incidencia.

A comienzos de septiembre se registraron algunos hechos en un contexto todavía adverso en el que la pandemia de coronavirus aportó su contexto.

“La ‘primavera gris’ -denominó Capello al mes que transitamos-, así se lo llama porque arranca el mes de la primavera y comienzan a registrarse más casos ahora que en el resto del año”.

- ¿Esto tiene alguna explicación?

- La realidad es que dentro de las patologías psicológicas y psiquiátricas que hay, además de un montón de otras cuestiones que desencadenan este tipo de hechos, el suicidio es un proceso multicausal. Entonces como llegan en un montón de fechas importantes, significativas y demás cuestiones, todo ese tipo de multicausalidades es como que se aceleran.

- ¿Y puede prevenirse?

- Al ser un proceso multicausal, la gente que toma este tipo de decisiones ya viene procesándolo desde un largo tiempo. Claramente se puede prevenir pero no en las últimas etapas. Pero sí es importante la prevención, es importante tomar acción en la problemática, que es lo que acá nunca se hizo y por lo que siempre peleé. Y los medios deberían hablar más de suicidio para que la gente sepa realmente de qué se trata, entonces ahí está el punto de inflexión que es la falta de información y de prevención. Porque si a una sociedad le das herramientas de cómo poder determinarlo, cómo visualizarlo y detectarlos, se podrían evitar muchos casos.

- ¿La pandemia puede haber influido en estas decisiones suicidas?

- Creo que es sumamente importante hacer hincapié en la contención, porque eso es lo que ha quitado un poco esta pandemia y lo que va a seguir dejando porque aún no termina. Se perdió mucho lo que es el diálogo, la charla, el abrazo, el estar y es muy lamentable porque es necesario para una persona que se siente sola, que está depresiva y que sufre patologías psicológicas o psiquiátricas. La contención y el habla son las herramientas primarias y fundamentales. Creo necesario volver a ver al otro, qué es lo que le pasa, hay que ser un poco más empáticos y para realmente detectar si algo está ocurriendo con la persona y si lo detectamos lo importante es no juzgar, no señalar ni acusar, solamente escuchar y contener.