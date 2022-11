Pasó este jueves el primer debate por el Presupuesto municipal para 2023, el cual fue aprobado por la mayoría oficialista. Los mismo para las ordenanzas Tributaria y Tarifaria. Ningún bloque opositor, en tanto, acompañó el proyecto que además cuestionó en sus argumentos.

El debate incluirá dos audiencias públicas antes de la aprobación en segunda lectura que fueron programadas para los días 22 y 24 de noviembre, a las 10.

El concejal del Partido Justicialista, Gustavo Bocca, fue quien se encargó de la defensa del proyecto enviado por el Ejecutivo. Puso énfasis en la partida para obra pública, servicios y también para aspectos sociales

El proyecto establece gastos por $13.552.260.838. Es decir que el Presupuesto General Anual de Erogaciones previsto para el próximo año es un 91,17%, mayor al de este 2022, que, reconducido, fue de $7.089.162.100.

Según informó el oficialismo, los ingresos de jurisdicción municipal (Industria y Comercio, Inmobiliario, Amos, Automotor) generarán el 57% de lo recaudado.

Bocca sostuvo que en 2022 "la conducción del gobierno municipal continuó y profundizó las acciones dirigidas a promover la obra pública, incrementar la actividad económica, promover la inclusión social, sostener el ingreso de los más vulnerables, mejorar la seguridad ciudadana y seguir fortaleciendo el sistema de salud” y agregó que “se tomaron decisiones presupuestarias para reconstruir el rol protagónico del Estado municipal".

Para el año próximo, indicó que la gestión municipal se concentrará en consolidar un crecimiento “para remontar los efectos de la pandemia y sostener la recuperación económica, delimitando ciertos ejes estratégicos priorizando las asignaciones presupuestarias”.

Entre los principales ejes se destaca la infraestructura en los barrios, la asistencia social, la política de vivienda, el mantenimiento y ampliación de los establecimientos educativos.

Respecto a los datos en los que se basaron para calcular el nuevo Presupuesto, se tomaron del macro fiscal del gobierno nacional, entre ellos una inflación del 60%, un crecimiento del PBI del 2%, un dólar promedio de $270 y un déficit del 1,9%.

“Para 2023 se espera que el ahorro corriente disponible ascienda a $2.234.490.683 mostrando un crecimiento del 192% en términos nominales con respecto a lo proyectado para 2022”, afirmó Bocca.

Sobre las estimaciones de ingresos que tendrá la municipalidad en 2023, se proyecta un crecimiento del 81,17% en los recursos propios y del 112,27% en la coparticipación provincial.

Gastos

Respecto a las erogaciones, el gasto en personal insumirá el 37,20% de los egresos ($5.047.112.639), siendo como siempre la partida más significativa. En segundo lugar, se encuentra el rubro servicios públicos donde el monto presupuestado es de $3.318.219.600, un 24,48 % del total.

El nuevo Presupuesto detalla una partida para Pavimentación 45% mayor a la de 2022, siendo de 877.196.344. La segunda partida de egresos más grande es la destinada a obras de cordón cuneta ($320.000.000); le siguen arreglos y mantenimiento de plazas, parques y paseos ($220.700.000); edificios municipales ($157.193.493); Superdomo Municipal ($150.000.000) y planes de viviendas (nacionales o provinciales) con un gasto previsto de $144.000.000.

Luego se destacan otras partidas menores en mantenimiento de semáforos y alumbrado público, calles de tierra, cementerio, residuos, señalización vial, restauración del Palacio Municipal, desagües, gas y cloacas, entre otras.

Cuestionamientos

La oposición volvió a realizar los mismos cuestionamientos durante el debate, considerando que habrá aumentos en las distintas tasas municipales que superarán el 100 por ciento respecto al año anterior.

Andrés Romero, de Frente de Todos, remarcó que el Presupuesto 2023 es “un dibujo” que no se corresponde con la realidad. Pidió mayor inversión en materia social ante la crisis económica existente y dijo que el gobierno no escucha a la comunidad cuando pide por un plan de viviendas: “Se demanda planes de viviendas, pero el Presupuesto establece una cifra simbólica de 15 millones pesos que no se ejecutará, como ocurre cada año”.

Cristian Canalis, de la UCR, pidió un congelamiento de tasas por seis meses. también se refirió a la escasa inversión en viviendas y la promesa de la planta de reciclado que viene de antaño pero que no se concreta, entre otras cosas.

Desde el bloque Juntos por el Cambio, aunque indicaron que están para acompañar en este delicado momento que vive la ciudad tras el atentado al intendente Damián Bernarte, pidieron que se anule la sesión porque consideran que la Municipalidad “está acéfala”.

En lo que si coincidió la oposición es en la eliminación del Fondo para Obras y Servicios Públicos (FOSP) que se aplica con diferentes tasas municipales.