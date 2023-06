Gustavo Piscitello, candidato a intendente de San Francisco por la Democracia Cristiana, reconoció que los resultados -al menos provisorios- del escrutinio no fueron los esperados por su espacio, pero valoró el trabajo de su equipo.

“No son los resultados que esperamos sinceramente, no teníamos duda de que éramos la mejor alternativa, el mejor proyecto, pero somos respetuosos de los resultados porque es lo que la gente eligió. Agradecerle a los vecinos todo el apoyo que nos han brindado durante la campaña, a mi maravilloso equipo que sinceramente yo me siento orgulloso de cada uno de ellos. Hemos dado una una lucha muy digna, muy difícil contra dos estructuras enormes, nosotros con una campaña honesta, sumamente austera y creo que mañana, con el correr de los días a lo mejor analizo los resultados de otra manera. Hoy sinceramente siento desilusión porque creo que habíamos marcado la diferencia entre todas las opciones diciendo qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y con qué. Bueno, hoy en la elección el vecino optó por otra cosa”, comentó Piscitello.

Consultado por la polarización que se ha dado en la elección, tanto a nivel provincial como nacional, Piscitello señaló que “las campañas mediáticas, el dinero invertido en propaganda ha sido decisivo y aparte la boleta que también llama eso. Vos fijate que el único candidato intendente que hacía campaña como intendente era yo, porque todos los otros iban detrás de un candidato a gobernador que le arrastraba votos, entonces creo que también debemos pensar en modificar determinadas cuestiones de la boleta única que la van a hacer más transparente en ese sentido”.

Finalmente, como mensaje a sus votantes, comentó: “Estoy sumamente agradecido por el cariño, el afecto de la gente ha sido el motor que me ha llevado y nos ha llevado a todos a a dar esta lucha que sabíamos que iba a ser absolutamente desigual en recursos, pero hemos dado de una manera muy digna y muy honesta. Gracias a mi equipo, a mi familia fundamentalmente porque me han aguantado, no es fácil porque todas las angustias la sufre uno y las canaliza por ahí en casa, así que soy un agradecido de mi familia de mi grupo, de mi gente. Tenemos que estar con la frente alta”.