La ciudad se encuentra conmocionada por el fallecimiento de Claudia Andrea Chávez (53), destacada enfermera que se desempeñaba en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.

Su fallecimiento conmovió a sus allegados y compañeros de trabajo que compartieron muchas muestras de dolor ante su inesperada partida registrada este miércoles a la madrugada. Desde el nosocomio local indicaron que fue una muerte súbita.

La profesional médica se desempeñó arduamente en el nosocomio local resaltándose su labor durante la pandemia: “Enfermería es la que está continuamente con el paciente. Todo recae sobre enfermería, si bien el médico da órdenes, es enfermería la que las ejecuta. Es una profesión que no a veces no está bien vista. No tiene el reconocimiento económico y social que merece”, manifestaba a El Periódico Claudia Chávez, jefa del área de enfermería, en una entrevista realizada en mayo de 2021.

“Enfermería nunca fue valorada, por el hecho de que estamos trabajando con mucha cantidad de pacientes y no nos han reconocido como corresponde”, insistió en aquella oportunidad cuando se celebraba el Día de la Enfermería.