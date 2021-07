El llamado a licitación del Ministerio de Salud para realizar una compra de materiales destinados a la educación sexual causó un arduo debate en los principales medios nacionales y en los usuarios de redes sociales.

Concretamente, el Ministerio anunció el mes pasado la compra 10 mil penes de madera pulidos, dispensers de preservativos y maletines de color turquesa para distribuir en centros de atención en el marco de una iniciativa para prevenir enfermedades de transmisión sexual en todo el país.

La cartera sanitaria explicó la compra por "un aumento de los diagnósticos" en la transmisión de enfermedades sexuales, "como por ejemplo, sífilis". Lo cual motiva "la necesidad de políticas de prevención en Salud Sexual, sostenida y de impacto nacional".

Por otra parte, días atrás la cartera sanitaria explicó la compra y aclaró que la oferta de casi 14 millones de pesos era la oferta máxima recibida, pero que no se fuera a aceptar esa propuesta y destinar ese monto. En un comunicado, se especificó: “Los kits educativos para la promoción y prevención, contienen preservativos, dispenser para la accesibilidad de los preservativos y maletines donde se transportan los elementos para las capacitaciones, entre los que se cuentan penes de madera, gel lubricante y materiales de comunicación".

“En relación al uso de preservativos, para que el uso sea adecuado, se realizan capacitaciones y educación sanitaria a jóvenes y adolescentes. Es por esto que se necesita material para que se transmita el uso adecuado”, agregaron desde Salud, justificando la decisión.

“Ninguna provincia compra este tipo de insumo. La distribución mensual planificada es de 800 kits. El material se distribuye a través de los programas provinciales”, añadió la cartera nacional, y luego habló de los que participaron de la licitación: “Entre los oferentes para la adquisición de los kits, figura una oferta máxima por 14 millones y otra oferta menor por 4 millones. En el caso de adquirirlos, el Ministerio de Salud optará por la oferta menor”.



Sobre el número a comprar, dijeron: “La cantidad a adquirir -que se consolidó a partir de las distribuciones realizadas en años anteriores- se debe a que se distribuyen en alrededor de 5200 efectores de salud y a otros equipos gubernamentales y organizaciones que trabajan la ESI”.

Las reacciones

Desde el fin de semana, muchísimos usuarios en redes sociales, referentes políticos y también periodistas o panelistas en medios de comunicación reaccionaron ante la noticia con comentarios de todo tipo. Mientras que muchos expresaron su enojo por el monto, otros defendieron la decisión de la cartera sanitaria de dedicar recursos a la Educación Sexual Integral (ESI).

La discusión también llegó a nuestra ciudad y dos profesionales de la salud marcaron sus diferencias al respecto.

Por su parte el médico sexólogo Juan Carlos Di Bert se mostró en contra de la adquisición de dichos elementos: “Creo que no hace falta, no es imprescindible, más en el momento que está viviendo el país, gastar 13 millones de pesos me parece una estupidez”, disparó.

Y argumentó que “primero es necesario que se garantice una educación sexual integral que no están dando y, segundo, comprar unos penes no te resuelve nada, tenés otras metodologías, podés usar fotos, videos y un montón de cosas que te pueden dar una realidad sin la necesidad de esa compra. Después, los dispenser de preservativos es otra cosa, mientras se ubiquen en puntos bien pensados, no lo veo mal”.

Di Bert manifestó que “nunca necesité para consultorio o para dar alguna charla contar con un pene de madera para explicar algo, podés si querés utilizarlo, pero los chicos saben lo que es un pene y lo que es una vagina, en todo caso se puede enseñar a colocar un preservativo correctamente pero no es algo que realmente se necesite. Gastar millones de pesos en este momento como está el país, no tiene sentido”.

Y cerró: “Me causó bronca esa noticia, tanto que estamos peleando por una educación sexual como la gente, integral y se están haciendo tantas macanas, se está confundiendo todo y no se está apuntando a enseñar una verdadera educación sexual”.

“Se armó un circo malintencionado”

Así lo entendió Saúl Kohan Boc, médico ginecológico, responsable del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Iturraspe.

“Lo que se licitó fueron materiales que se usan en kits de salud para reforzar conceptos de lo que es la Educación Sexual Integral (ESI); muchos de los que trabajamos ESI como una política de salud y educación los hemos usado y son muy útiles. Se hizo todo un circo muy malintencionado por parte de sectores opositores que desvirtuaron la información”, dijo el profesional de la salud.

Según Kohan, dichos kits se usaban años atrás para brindar clases en escuelas sobre educación sexual. “El kit venía en una valijita con folletería, muestra de métodos anticonceptivos, preservativos, DIU, pastillas y una representación en madera de un órgano sexual masculino”.

Y agregó: “Son muy útiles a la hora de enseñar a poner un preservativo. ¿Por qué? Porque buena parte de la población no sabe cómo se utiliza este método anticonceptivo y es una consulta permanente en consultorio y una cuestión esencial en salud sexual y reproductiva. El problema es que no se quiere hablar de frente de educación sexual integral y que cualquier cosa es motivo para pegarle al Gobierno o a un espacio político que ha hecho de la ESI una política de Estado”.

“En las discusiones en redes sociales continuó Kohan- algunos decían ‘que les den videos’ y no, no es lo mismo porque con el material los pibes pueden ver cómo es la textura del preservativo, cómo se maneja, cómo lo abrís, esto era algo que ya se aplicaba y son muy útiles. Hay que perder el miedo de hablar de determinadas cuestiones”.

Y también manifestó preocupado: “Otros de los conceptos que se debatía en las redes era que eso se debía enseñar en la casa-con respecto a la educación sexual-, no. En la casa, los padres no saben cómo se usa un método anticonceptivo hormonal, por ejemplo. La educación sexual debe ser brindada en la escuela por docentes capacitados y el Estado debe ser responsable de capacitar a ese equipo de docentes”.