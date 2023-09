Cuatro estudiantes que cursan el séptimo año en el Ipea N° 222 "Agrónomo Américo Milani", se introdujeron en la ardua tarea de restaurar un viejo tractorcito John Deere modelo 1420 que todavía se utiliza en la institución y el cual se encontraba, al menos de aspecto, en un estado no muy presentable.

“Hay que restaurarlo, ¿quién se anima?”, preguntó levantando la voz un miembro de comisión directiva en medio de una reunión. Enterados de ello, Facundo Bonetti, David Blatter, Axel Vicentin y Giuliano Lomi se convirtieron en mecánicos chapistas para dar una mano.

Según cuenta el encargado del taller y mantenimiento de la entidad educativa, José Vicentin, los chicos no escatimaron esfuerzos para hacer la tarea que no era para nada fácil: “Lo terminaron desarmando todo, quedó el cuadro nomás y luego lo armaron. Se restauró toda la parte de chapa, no se hizo motor; claro que existen algunas viejas marcas que por cuestiones de herramientas que los chicos no tienen no se pudieron arreglar”.

Según José, los estudiantes “le pusieron mucha pila” al trabajo para dejar lo mejor presentable al viejo tractor que sirve actualmente, entre otras cosas, para desmalezar el predio ubicado en el barrio Plaza San Francisco.

El tractor fue adquirido en 1978, era cero kilómetro y el segundo que llegaba a la escuela por ese entonces. Desde la cooperadora pensaron que era momento de una “lavadita de cara”. En este sentido, Vicentin destacó las ganas y el coraje de los chicos que usaron mucho de su tiempo.

El hombre, en tanto, indicó que solo dio una mano en algún aspecto puntual. También colaboraron maestros de enseñanza práctica, quienes supervisaron los trabajos de puesta en valor de la maquinaria.

“Los profesores, alumnos y hasta exalumnos que se enteraron del trabajo y el resultado que tuvo estaban todos contentos”, contó Vicentin.

Lo presentarán en la expo Rural

El pequeño tractor restaurado por los estudiantes será presentado en la nueva edición de la exposición Rural “San Francisco Expone”, que se realizará desde el próximo viernes hasta el domingo.

Como siempre, el Ipea 222 tendrá su característico stand con animales de granja, aves, plantas y diferentes elementos manufacturados que forman parte de la amplia oferta en actividades prácticas que se desarrollan en el establecimiento educativo.