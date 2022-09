Días atrás se conoció que la joven estudiante sanfrancisqueña del nivel primario Catalina Peretti clasificó a la instancia internacional de la Olimpíada Internacional de Matemática ATACALAR; pero no será la única representante de la ciudad ya que en el nivel secundario el combinado cordobés está integrado también por Bruno Tolosa, de 15 años, que concurre a la Escuela Proa orientada en Desarrollo de Software, que funciona en el mismo edificio que el Centro Educativo 2 de Abril.

Bruno dejó su banco y la computadora en el aula unos minutos para contar a El Periódico cómo vive la previa de la instancia internacional de la Olimpíada que se realizará en octubre próximo. Un poco tímido al inicio, reconoció que no es tanto lo que practica pero sí que se concentra en que todo problema tiene una salida.

“No sé si es difícil Matemática, intento siempre llegar a la solución, a veces cuesta más o no, pero intento entenderlo. Es algo natural, no es que me pongo a practicar, casi siempre vengo así nomás a clases”, relató.

Cuando iba a primer año Bruno participó de otra modalidad de Olimpíada, donde alcanzó la instancia zonal, pero por el rendimiento y perfil que detectaron los docentes sabían que tenía “madera” para estos certámenes.

Aquella vez, la docente Marisel Valle le daba Física y después siempre Matemática, así que es quien lo conoce muy bien en esta área educativa. “Sé que tiene un buen rendimiento y aparte le gusta mucho. Hubo dos chicos de 4º año, pero solo él clasificó a la instancia en Córdoba donde fuimos juntos”, explicó la "profe".

La noticia

Con la tranquilidad de haberlo dado todo, semanas después llegó la noticia de la clasificación para esta instancia internacional con la misma modalidad donde se reúnen estudiantes de Argentina y Chile.

La profesora contó acerca de la modalidad, que son tres problemas enfocados en que los participantes puedan apelar al razonamiento para resolverlos. Esto lo consideró una ventaja sobre todo por la modalidad de enseñanza: “Vos podés aprender todo de memoria, pero sin razonamiento no es suficiente y acá lo tenemos”.

“Nosotros utilizamos un aula virtual, ahí le pongo problemas de otras Olimpíadas para que practique, pero pocas veces tenemos tiempo de corregirlo o hablarlo. Este año si bien le pasé material, como venimos tan atrasados no hubo tanto tiempo de preparación. Todo el mérito es de él en la participación”, agregó la docente.

Destacado

En general, Bruno es un alumno aplicado en todas las materias, le gusta leer, estudia inglés e italiano, además de concurrir a la Escuela de Bellas Artes (Esba).

El adolescente también destacó la importancia del aliento de sus compañeros y familia: “Mis papás siempre me apoyan, mi mamá me ayuda hasta donde sabe, en cambio mi papá sabe mucho de Matemática”.

La próxima ronda de examen será en octubre, partirán todos los representantes de distintos niveles desde Córdoba y después estarán ellos en la gran prueba, con esos tres problemas a resolver de forma individual.