El nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) que implementará desde julio la Municipalidad de San Francisco tendrá un cambio importante, aunque subsanable admiten puertas adentro del Palacio Tampieri.

Los parquímetros y el “llaverito” dejarán de utilizarse y pasará a ser clave el teléfono celular con los sistemas operativos Android –el más común- e IOS, este último desarrollado por Apple.

La situación a primera vista le resulta incómoda a aquellos usuarios que no tienen un teléfono celular, que lo tienen pero no lo llevan cada vez que salen o que simplemente no tienen paquete de datos para disponer de internet fuera de casa o su aparato no tiene capacidad para bajar una nueva aplicación.

Estas fueron algunas de las inquietudes que recibió El Periódico desde que se conoció que desde este sábado será la UTN San Francisco la que se haga cargo del nuevo SEM, al no renovarse el contrato con la empresa rionegrina Altec.

También están aquellos usuarios pasajeros que vienen de la región a nuestra ciudad por unas horas.

Cabe recordar que la hora de estacionamiento medido en la ciudad cuesta 30 pesos, actualmente.

Opción

Para poder estacionar en la zona tarifada del microcentro, el usuario deberá contar con un teléfono celular con disponibilidad para descargar la nueva aplicación que saldrá en los próximos días. Podrá hacerlo desde Playstore para quienes tengan el sistema operativo de Android y desde App Store para quienes usen el sistema IOS.

Una vez en la calle deberá contar con datos, es decir conexión a internet para poder usar la aplicación.

Pero quien no cuente con celular, datos o se lo olvide, o aquel que viene de visita a la ciudad desde otro lugar, también podrá usar el sistema.

Fuentes municipales indicaron a El Periódico que dentro del desarrollo de la app está la posibilidad de comprar “horas libres” en puntos de venta habilitados que ya existen o en la misma Oficina de Estacionamiento Medido. Allí se le pedirá al usuario los datos del vehículo para hacer la carga del tiempo que desee.

Si bien se considera que hay varios puntos de venta y carga en la ciudad y bien distribuidos, la idea es sumar algunos más.