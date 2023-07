El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba entregó este jueves una nueva ambulancia y equipamiento para el Hospital Iturraspe de San Francisco. Fue en el marco de la visita de la ministra Gabriela Barbás, que además recorrió obras en el sector de esterilización en donde se incorporó nuevo equipamiento.

En ese marco, el director del nosocomio Valentín Vicente habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 donde se refirió a las nuevas obras y el equipamiento recibido. “Se hizo entrega de una nueva ambulancia, una Toyota pick up 4x4 en este caso, carrozada con una caja sanitaria que permite el traslado de pacientes y obviamente es otro de los vehículos que se incorpora y renueva la flota del Hospital Iturraspe. Es una ambulancia que tiene alto equipamiento con respirador, equipo de aspiración, desfibrilador; se puedan hacer traslados de baja, alta y media complejidad”, comentó.

En cuanto las obras que se están realizado, Vicente explicó que se trata de “una modernización del sector de esterilización, por ahí pasa todo el material estéril del Hospital, no solo para curaciones como gasas o apósitos; sino también todo el material quirúrgico que se utiliza en las cirugías del Hospital. Es una área fundamental, se dotara nuevo equipamiento de última generación, hay que destacarlo porque es una inversión muy grande que está haciendo la Provincia, incluso va a dar la posibilidad, con la capacidad se que va a tener, de proveer y dar servicio a parte de la zona con la necesidad que se tenga de materiales porosos, estériles o cajas quirúrgicas. Tiene un avance del 50% y suponemos que en las próximas semanas o un mes va a estar nuevamente en funcionamiento”.

Nuevos esterilizadores. “Es un nuevo sistema que no produce residuos y no es contaminante, con los sistemas anteriores había que tener un cuidado especial sobre todo para el personal que lo manipulaba, este equipamiento permite la esterilización con productos inocuos”, dijo Vicente.

Enfermedades respiratorias

Por otro lado, en los últimos días, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 118 casos confirmados de infección invasiva por Streptococcus pyogenes en todo el país, una bacteria Gram-positiva que es la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda e infecciones cutáneas como impétigo, celulitis y escarlatina, de los cuales 16 de ellos fallecieron.

“La patología que teníamos un par de semanas atrás con bronquiolitis en chicos ha disminuido y prácticamente ha desaparecido, ha hecho un pico de forma muy temprana que sorprendió en cuanto a la época del año y al darse muy tempranamente, ahora con el comienzo del frío -algo tardío- empiezan las patologías respiratorias habiltuales como faringitis”, comentó.

En tanto, con respecto a las infecciones, Vicente señaló que “que es una germen habitual de la piel y la faringe; y en algunos casos tiene mayor virulencia y puede producir casos fatales”.

“No es para alarmarse, pero sí para tener precaución. Hay que aclarar que en la faringitis en un 80% o 90% son patologías virales, como la angina roja no requiere antibiótico y en algunos casos solo reposo o tratamiento con analgésicos. En un porcentaje menor son producidos por esta bacteria, que es parte de la flora bacteriana de la garganta, faringe y piel; y en determinados casos produce la faringitis que es una patología que como síntoma tiene el dolor de garganta, manchas blanquecinas en la garganta en la inspección, fiebre alta, dolor muscular y a veces síntomas gastrointestinales; el tratamiento es con antibióticos, pero hay que hacer una consideración porque los casos graves no han sido casos por anginas sino casos en los cuales el germen ha tenido una virulencia inusitada y ha producido un cuadro sistémico de sepsis e infección generalizada. No es habitual que la produzca, generalmente las personas que tuvieron este cuadro son personas que tuvieron algún tipo de inmunosupresión, con inmunidad comprometida por enfermedades crónicas y en esos casos ha hecho cuadros graves que en algunos han terminado falleciendo lamentablemente. No es de este año, es habitual, habrá que ver al final del invierno si los números son mayores que los habituales, pero pareciera que no se escapa de los números habituales en este tipo de infecciones”, concluyó Vicente.