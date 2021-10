Nancy Garnero expone en El Espacio, la galería comercial de El Periódico. La artista plástica se encuentra exponiendo 13 obras que comprenden sus dos últimas series de arte figurativo, pinturas que están a la venta al público.

Sobre sus inicios en el arte, la artista contó: "Comencé pintura ya siendo mayor, cuando mis hijas crecieron. Comencé a hacer lo que me gustaba y empecé en el Taller Municipal de Artes Visuales de la plaza Vélez Sarsfield. Ahí estuve siete años y descubrí realmente que que era mi vocación, entonces comencé a perfeccionarme con distintos maestros de Córdoba y de Rosario. Hoy en día es prácticamente mi vida, pinto gran parte del día y por la tarde tengo un taller en la casa del Piemonte José Losano", contó la artista.

En cuanto a las obras exhibidas, Garnero explicó: "Estas dos series las hice hace un par de años porque el último año me dediqué a incursionar con el arte abstracto. Elegí estas dos últimas series porque tienen un hilo conductor, que son los niños y los animales. Todas estas obras tienen niños y animales en sus imágenes".

"Una de las series se llama 'Mi espectador interno', que justamente es una mirada a mi interior, me dibujé de niña en cada una de las obras con imágenes que fueron quedando grabadas en mi mente y en mi corazón. Fue un poco hacer una catarsis. Hice seis cuadros de grandes formatos dibujándome en diferentes partes de mi infancia. Otra de las series es 'Tiempo de contemplación', que quiso homenajear un poco a los niños vulnerables de nuestra ciudad y hace un par de años me fui a al ferrocarril, donde niños vivían en vagones, y me puse a contemplar con qué jugaban, cómo jugaban. Me atrapó su inocencia, con su vulnerabilidad, su sencillez, cómo todo era un juego, jugaban también con sus animalitos, y eso es lo que plasmé, como haciéndoles un homenaje a los niños de nuestra ciudad más vulnerables", agregó.

Las exposiciones pueden visitarse de manera libre y gratuita, bajo protocolos de bioseguridad, de miércoles a viernes de 17 a 19 y los sábados de 10 a 12 y de 17 a 19 en Bv. 9 de Julio 1844 planta baja.

Sobre Nancy Garnero

Garnero se formó en el Taller Municipal de Artes Visuales y en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Francisco a la vez que recibió capacitación en talleres de grandes maestros de las ciudades de Córdoba y Rosario. Participó de numerosas exposiciones individuales y grupales en salas, galerías y ferias. Y recibió varios premios a lo largo de su vida.