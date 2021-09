Rige en la ciudad una normativa que regula el uso de los monopatines eléctricos, hoy de moda, los cuales deben cumplimentar una serie de requisitos de seguridad establecidos en una ordenanza.

En nuestra ciudad no son pocas las personas que utilizan estos vehículos. Martín Ferrer, una de ellas, opinó que es “súper valorable” que la ciudad se esté modernizando estando atenta a las nuevas movilidades.

En su caso, hace un año y medio que utiliza su monopatín eléctrico, el cual –asegura- le implica moverse con facilidad y rápidamente. Entre los motivos para elegirlo destacó que se trata de una opción cómoda y ecológica.

“Es fácil de guardar porque es plegable. Y por todo el aspecto ecológico, no contamina. Además, la mantención es muy parecida a la de una moto o bicicleta. Además es un vehículo que no genera sonido, entonces uno no contribuye a la contaminación sonora. A lo mejor si en un futuro, a 5 o 10 años, todos los vehículos dejaran de hacer ruido, tal vez el estar en la calle sería diferente”, dijo.

Asimismo, Ferrer hizo un pedido: “Si bien se le está prestando atención a las micro movilidades, estarían faltando más recorridos de bicisendas en superficies lisas, porque por una calle adoquinada el vehículo se rompe mucho y la vibración afecta su rendimiento”.

Obligaciones

Los dispositivos deben contar con un sistema de frenos que opere sobre sus ruedas, una base de apoyo para los pies, y timbre o bocina. También, espejos retrovisores, elementos reflectantes que permitan una adecuada visibilidad, entre otras cosas.

Es obligatorio contar con 16 años como mínimo para conducirlos, utilizar casco protector reglamentario y desplazarse respetando la velocidad permitida en cada caso, sin exceder nunca los 25 km/h.

Multas

Las infracciones cometidas por los conductores de monopatines eléctricos serán sancionadas desde 20 a 70 unidades de multa, que surgen del valor actual de la nafta Premium cuyo litro cuesta hoy $114.50. También se puede llegar a la retención preventiva del mini vehículo.