La jornada de vacunación de este viernes en el Superdomo San Francisco tuvo una gran respuesta de vecinos y vecinos de la ciudad, que acudieron en forma masiva para colocarse las segundas dosis de las vacunas Moderna y AstraZeneca.

Al haber vacunación sin turno para quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca hasta el 30 de junio y no tenían notificación, se formó una larga cola de varias cuadras que superó las expectativas y muchas personas no pudieron ingresar, ya que alrededor de las 18 de resolvió cortar el ingreso para quienes no tenían turno.

Autoridades municipales informaron que se tomó la decisión porque se hubiera necesitado prolongar el operativo por varias horas más, pero aclararon que se organizarán nuevos operativos en la próxima semana. Asimismo, aseguraron que hay vacunas suficientes para los grupos previstos.

Asimismo, desde el municipio celebraron que se superaron las 80 mil dosis aplicadas en la ciudad, con alrededor del 97% de la población a vacunar en la ciudad con al menos una dosis y alrededor del 50 por ciento ya con el esquema completo de dos dosis.

Segunda dosis de Sinopharm

La Municipalidad aclaró que quienes fueron notificados para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, el operativo se realizará el día lunes 30 de agosto desde las 14. Los horarios según el apellido se dará a conocer en los próximos días.

Más vacunas

Por otra parte, el Gobierno de Córdoba informó ayer que recibió una nueva partida de vacunas de 74.760 dosis de la vacuna Moderna, enviadas por el Gobierno nacional, que se suman a las partidas recientes ya recibidas. Por lo tanto se esperan nuevos operativos a la brevedad en las distintas localidades de la provincia.

Además, el Ministerio de Salud de Córdoba informó que hasta este jueves en la provincia se aplicaron 3.541.235 vacunas: 2.327.439 corresponden a primeras dosis y 1.213.796 a personas que completaron el esquema de inmunización con la segunda dosis.