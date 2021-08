La Municipalidad de San Francisco informó que este miércoles 25 de agosto se llevará a cabo un nuevo operativo de vacunación Covid-19 en el Superdomo San Francisco.

En esta oportunidad se aplicarán 2.610 segundas dosis de la vacuna Sinopharm para todas aquellas personas que hayan sido notificadas a través de los medios habituales (CIDI, WhatsApp y Messenger) para presentarse a partir del 24 de agosto.

El horario previsto es el siguiente:

13.30 hs – Apellidos con A.

14:10 hs - Apellidos de B a C.

14:50 hs - Apellidos de D a F.

15.30 hs - Apellidos de G a K.

16.10 hs – Apellidos de L a M.

16.50 hs – Apellidos de N a Q.

17.30 hs – Apellidos de R a S.

18.10 hs – Apellidos de T a Z.

Para la colocación de esta segunda dosis, todas las personas deberán concurrir con DNI y carnet de vacunación en el horario asignado según su apellido para evitar la aglomeración de personas.

Notable mejora de la situación

Pasada la grave situación que atravesó en la segunda ola, San Francisco registra en estos días la menor cantidad de casos activos de coronavirus e internaciones en lo que va del año. Y si bien se sabe que en una pandemia la situación puede cambiar rápidamente con brotes de contagios, el escenario en la ciudad parece mucho más optimista que hace unos escasos meses, sobre todo con el importante avance que registra la campaña de vacunación en todo el país.

El último domingo el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) no informó nuevos positivos, algo que no ocurría desde fines de marzo pasado. Y con el reporte de ayer martes, el Hospital Iturraspe se mantiene por segundo día consecutivo sin personas internadas con respiración asistida, una situación que no se registraba desde comienzos de la pandemia en el año pasado. El nosocomio llegó a tener 20 personas hospitalizadas con respiración asistida en junio pasado.

“Los cálculos daban que en septiembre íbamos a tener un aumento de casos, pero se enlenteció”, dijo Valentín Vicente, director del Hospital, quien analizó el momento sanitario de la ciudad.