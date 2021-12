El aberrante crimen de Lucio Dupuy en La Pampa a manos de la madre y su novia y el reciente caso de un niño con autismo abandonado en una vivienda de Córdoba capital, caló hondo en la sociedad que clama justicia y busca respuesta en la justicia.

Y si bien se tratan de casos extremos, la realidad marca que los casos de violencia infantil han ido en incremento en los últimos seis meses, no solo en el país sino también en San Francisco. Así lo reconocieron desde el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de San Francisco, cuyo magistrado a cargo, Andrés Peretti se manifestó preocupado pero también ocupado en tratar de no “naturalizar la violencia contra la niñez" y alentar a la comunidad a “no mirar para otro lado” y denunciar los casos.

En diálogo con El Periódico Radio (FM 97.1), y en relación a los casos mediatizados a nivel país, el magistrado manifestó: “Son situaciones que realmente nos terminan afectando de manera trasversal en nuestra función, porque más allá de nuestro trabajo, hay una cuestión sentimental muy fuerte porque las víctimas en estos casos son personas vulnerables y vulneradas, con lo cual toda la protección extra que se le tiene que dar no se está viendo. Las situaciones de violencia involucran a muchos actores sociales, el Poder Judicial cumple una función central, pero es importante saber que actuamos a través de una denuncia y es necesario el compromiso de todos los actores sociales para que los casos no lleguen demasiado tarde”.

En San Francisco

Según datos del juzgado que dirige Peretti, durante el primer semestre 2021, atendieron por día un promedio de cuatro denuncias por violencia familiar, situación que se incrementó en la segunda parte del año y cuyo número aumento a cinco.

“Advertimos un crecimiento sustancial de lo que son los casos de violencia doméstica cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, es decir personas menores de 18 años. En la primera parte del año teníamos un 10% de casos de violencia doméstica, en la cual las víctimas eran niños, pero nos encontramos con otra realidad a partir del segundo semestre, en el cual tenemos un 30% de denuncias de violencia familiar en menores de 18 años. Esto representa que de cada 10 denuncias que ingresan al juzgado, tres tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes”, puntualizó.

Además el juez admitió que la mayoría de los casos tienen como principal víctima a mujeres con violencia de tipo psicológica, maltrato verbal o “lo que es igual o peor, el destrato. Y en un porcentaje del 70 por ciento de las denuncias corresponden a violencia psicológica, mientras que el 30 restante sí son de violencia física, con golpes y lesiones”, declaró.

Animarse a denunciar

Peretti aseguró que “el maltrato contra la niñez involucra a todos los actores sociales, todos podemos ser testigos de alguna situación y por eso debemos asumir este compromiso social de proteger a los niños, la idea del ‘mejor no me meto’, 'no podemos hacer nada', no se condice con el compromiso social que debemos asumir para proteger a los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a una protección especial que siempre debe prevalecer para evitar un caso extremo como el de Lucio".

Dónde denunciar: en San Francisco, las denuncias contra el maltrato infantil o familiar pueden efectuarse en la Unidad Judicial (Libertador Sur esquina Libertad); en el Polo de la Mujer (Avellaneda 648), así como también al 0800-888-9898. Todos los sistemas admiten denuncias anónimas.