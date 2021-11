Es sin dudas una buena noticia la nueva tendencia de funcionarios judiciales de la provincia de Córdoba eligen utilizar un lenguaje claro en sus resoluciones con el fin de que los ciudadanos logren comprender el significado de cada decisión, un derecho inalienable de la sociedad.

Recientemente hay al menos tres ejemplos de jueces de San Francisco que incorporaron procedimientos de clarificación del discurso jurídico. Se trata de textos adaptados a las disimiles competencias comunicativas que tienen las personas que pertenecen a colectivos vulnerables, tales como niñas, niños y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, entre otros.

Uno de los casos se registró semanas atrás cuando, el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de San Francisco incorporó párrafos de lectura fácil a las resoluciones que involucran a niños y adolescentes.

Particularmente, el juez Andrés Peretti, lo utilizó en una sentencia que otorga a un matrimonio la adopción plena de una niña de 9 años de San Francisco: “A partir de ahora, voy a hacer que en los papeles figure que sos hija de R. y P. y que vos también puedas tener el mismo apellido de ellos, tal como te conocen tus amiguitos y amiguitas”.

Esa es parte de la sentencia que el juez de San Francisco emitió para que la niña, principal involucrada en este caso de adopción, pueda comprenderlo con un lenguaje de lectura fácil y sencillo. A la vez, el funcionario, le explicó a la pequeña que en la decisión “se tuvo en cuenta especialmente su opinión y sus deseos de ser adoptada”.

Tras esta medida judicial tan poco común en los registros judiciales, y emotiva para quienes participan del proceso, el juez Peretti recibió a los pocos días en su oficina una carta con una foto de la menor y escrito de ella que decía lo siguiente:

“Juez Andrés, te escribo esta carta para decirte que me hizo muy feliz recibir tu carta y la noticia que tanto esperaba. Llegó el día que tanto quería, ahora tengo el apellido de mis papás. Anoche dormí tan bien. Soy muy feliz y quería decirte gracias por ayudarnos con todos estos trámites. Mis papás me mostraron los papeles y yo te agradezco porque estuviste trabajando mucho. Te regalo una foto mía para que me recuerdes. Yo te guardo en mi corazón”.

El caso fue en el primer semestre de este año, pero recién en las últimas semanas trascendió más allá de los pasillos de Tribunales de San Francisco.

La satisfacción de los funcionarios judiciales

Más allá de su tarea y jerarquía como jueces, para los magistrados representó una gratificación muy grande que la menor protagonista de este proceso tenga un gesto de estas características.

“Fue un proceso muy satisfactorio para nosotros porque venimos utilizando el lenguaje claro y comprensible en nuestras resoluciones judiciales”, explicó el juez Andrés Peretti a El Periódico Radio FM 97.1.

Además, agregó que la particularidad en este caso es que tuvieron una devolución muy linda con la niña que encuentra una familia tras un infancia compleja con sus padres biológicos: “Esta niña nos envió una carta con una foto y una caja de chocolates. Ha sido muy reconfortante para nosotros porque implica en sí la idea de cómo estamos llegando con el mensaje”, dijo.

- ¿Cuál es el objetivo del lenguaje claro?

- Es una movida muy grande y excede completamente a una moda o una corriente, sino que es algo que se viene haciendo hace muchos años. Tenemos compromisos internacionales en relación a este tema. Y es algo tan sencillo como hacernos entender.

Estamos permanentemente utilizando palabras raras, muchas veces inentendibles, no solamente para la sociedad sino también para las personas que acuden a nosotros como funcionarios públicos para resolver un problema y muchas veces no somos claros con el lenguaje.

- Si no se utiliza el lenguaje claro, ¿puede traer problemas?

- Sí, porque se ponen algunas barreras que traen consecuencias. La primera está vinculada con esta idea que existe que el Poder Judicial no es transparente o es oscuro y no se le entiende lo que quiere decir. Por eso mientras más claros seamos más rápido va a llegar el mensaje. La otra cuestión es preguntarnos permanentemente a quién le estamos hablando, cuando dictamos una resolución, a quién le estamos escribiendo. Cuando alguien no logra decodificar el mensaje porque no es claro y sencillo pueden existir interpretaciones paralelas.

- Es una medida muy positiva la que están adoptando de mensaje claro.

- Todos los mensajes que damos están vinculados a lo que hace el manejo de expectativa. Si damos mensajes que no son claros, se puede interpretar que no se está cumpliendo con su función y además que se está excediendo su función o limitándose en su tarea.

Mientras más claros seamos en brindar nuestro mensaje menos expectativas falsas vamos a dar y vamos a ser claro.

- ¿Cuál es la situación de los padres biológicos?

- La situación de los padres biológicos no se puede revertir porque han puesto en condición de abandono a sus hijos.

- ¿Al ser las dos familias de San Francisco puede que se crucen en el cualquier momento?

- Sí. Pero dentro de las obligaciones que asumen los padres adoptantes es dar a conocer la realidad biológica de sus hijos. Todo padre tiene la obligación de dar a conocer porque tienen derecho a su identidad.