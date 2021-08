Alejandra Valverde (48) y su marido Sergio Gatti soñaron siempre con formar una familia. Pero por esas cosas de la vida recién en 2020 -y mediante un tratamiento- lograron conseguirlo. En plena pandemia, pero con toda la alegría que significa traer un hijo tan buscado al mundo.

Fue en noviembre, con pleno pico de casos positivos diarios, cuando nació el pequeño Luca entre cuidados y precauciones. Todo marchaba bien, hasta que en julio pasado toda la familia se contagió de Covid-19. “Trabajé siempre desde casa, incluso cuando estaba embarazada me cuidé mucho. Después de los tres meses volví a la oficina y al poco tiempo me contagié. Mi marido se contagió primero, yo y Luca dimos negativos a ese primer testeo; pero a los cuatro días empecé con síntomas, me fui a hisopar y me dio positivo, pero a Luca le seguía dando negativo”, relató.

Alejandra contó que se tomó con calma la situación. Al principio los síntomas fueron leves, pero a los pocos días se empezó a complicar.

“Empecé con fiebre alta, me comunicaba siempre con mi médico que me aconsejaba lo que tenía que tomar hasta que fui al Hospital Iturraspe, me inyectaron un corticoide pero después de un día de estar bien volví a tener mucha fiebre. Regresé al hospital y aprovechamos para hisopar a Luca y ahí es donde le dio positivo. Lo bueno es que a él no le afectó, solo un poco de moquitos, pero yo no estaba nada bien”, recordó.

Trece días de internación

En ese momento, a Alejandra le diagnosticaron neumonía tras someterse a una tomografía. Explicó que fue derivada a una clínica privada porque necesitaba oxígeno, pero al poco tiempo volvió al nosocomio público porque era necesario un tratamiento con oxigenoterapia de alto flujo.

Fueron casi dos semanas, pero para Alejandra fue una vida. En plena etapa de lactancia no podía amamantar a su niño -de apenas ocho meses- por la medicación que le suministraban, pero sí podía verlo junto a su marido ya que todos atravesaron la enfermedad en el mismo momento. Para ella fue una caricia al alma en esos días largos y eternos días de internación.

“La ansiedad me jugaba en contra, pero mantuve la mente positiva, quería que pase rápido para poder irme y poder estar con él en mi casa, y eso hizo que ese demore más el tratamiento. Por fuera uno es una cosa, pero por dentro la angustia, la necesidad de irme no me ayudaba, porque estuve siempre sola en la habitación y la cabeza te va a mil, no tenía miedo porque siempre tuve esa sensación positiva de que me iba a curar, pero necesitaba que pase rápido. Pasaron los días, el tratamiento fue haciendo efecto y pude salir”, explicó.

“Cuando estaba mal, en casa, lo único que quería era que no me lleguen a internar. Ese era mi miedo, pero realmente estaba mal, sentía la falta de aire. Cuando me dicen que tenía que internarme, más allá de lo horrible que fue enterarme y separarme de ellos, lo asumí, me quedé para curarme”, relató Alejandra.

El regreso con Luca

“Fue una emocionante salir del hospital y decir ‘gané la batalla’, como me decía el médico. El reencuentro en casa también fue muy emocionante, mi familia preparó una bienvenida”, comentó la mujer.

Asimismo, Alejandra reflexionó sobre lo que tuvo que pasar y explicó que quedó realmente sorprendida porque nunca pensó atravesar semejante situación, más allá de que el riesgo en una pandemia estaba. “Tenía todas las precauciones, siempre las tuve incluso durante el embarazo, pero realmente nunca pensé llegar a enfermarme así y pasar por lo que pasé. Nunca pensé que me iba a tocar como me tocó”, indicó.

Y agregó: “En un momento estuve con la mamá embarazada que tuvo a su hijo y lamentablemente después falleció, todos los días le agradezco a Dios de estar acá, de que me permita seguir disfrutando de mi hijo después de tanto buscarlo y los tratamientos que hicimos. Somos una pareja grande, yo tengo casi 50 años, después de tanto tiempo que estuvimos buscándolo él llegó, queremos disfrutarlo y tener salud, es lo que más pedimos”.

“Estoy muy conforme con la atención en el hospital, con las doctoras, con las enfermeras, una atención excelente que me permitieron verlo a Luca”, señaló.