Los trabajadores del Hospital Iturraspe se movilizaron y su reclamo salarial sigue vigente

Las asambleas en los hospitales provinciales rechazaron la decisión del Gobierno de Córdoba de otorgar aumentos por decreto, al considerarla insuficiente. Tras ello ratificaron las medidas de fuerza que resienten la atención.

En San Francisco, tanto jueves como viernes hubo paro de actividades y este sábado se reunirán los delegados de las distintas asambleas para delinear cómo sigue el plan de lucha.

Este jueves, desde el Hospital Iturraspe, los integrantes del equipo de salud marcharon hacia la Casa de Córdoba y también pasaron frente a la Municipalidad, donde ratificaron el pedido de un incremento al salario básico igual a la canasta familiar de todo el personal de salud, una demanda que por el momento -dicen- no fue satisfecha por la Provincia.

“No es claro el decreto, de cuánto será el aumento real, a quién se le va a pagar. Si uno observa los números no es lo que venimos reclamando”, dijo el médico Saúl Kohan, quien cuestionó se está marcando una brecha entre lo que es una ley y otra: “La del equipo de salud sigue siendo favorecida en detrimento de otros grupos profesionales, lo que marca una división y una discriminación”.

Kohan también dijo que tampoco están claros otros cómo se solucionarán otros reclamos que llevan adelante: “Pedimos mayor número de recursos humanos y se nos dice del pase a planta de los que están, que es positivo pero no suficiente. Estamos trabajando al límite. No se amplió la planta y hay servicios con deficiencia. Esto sumado a que por decreto no hay paritarias, entonces no estamos conformes”.

Por su parte, el médico Pablo Vega apuntó: “No es solo un reclamo médico, se desvaloriza al resto de las profesiones e incluso personas que trabajan en administración y parece que es un reclamo de médicos y enfermeros solamente. Es de todo el personal”.

Luego pidió que los aumentos vayan al Básico: “Por ahora, la asamblea no está de acuerdo con lo que se propone”, cerró Vega.

La Provincia defendió los aumentos

Luego de la decisión oficializada por el Gobierno de Córdoba ante la Coordinadora de Trabajadores de la Salud, de otorgar aumentos al básico, definir a todo el equipo de salud como recurso humano crítico con sus adicionales y hacer remunerativas algunas subas, la titular de la cartera sanitaria, Gabriela Barbás, defendió las medidas tomadas y abogó por un cese de las medidas de fuerza en los hospitales provinciales.

“Con medidas integrales y de alto impacto, sería muy poco probable que se rechacen y no se tengan en cuenta y que sigan con paro por tiempo indeterminado”, resaltó la funcionaria.

En diálogo con el programa “Pensavalle Informa” por radio Universidad, Barbás expresó que “la politica sanitaria es jerarquizar al equipo de salud y centrarnos en los pacientes”. La funcionaria reconoció que las medidas de fuerza en todos los hospitales provinciales empujaron al gobierno a tomar la decisión de acceder a muchos de los reclamos.

“Hay muchos (ciudadanos) que debieron postergar sus controles y turnos programados, lo que aceleró las acciones para que la población pueda volver a ser atendida en los hospitales con normalidad”, sostuvo.

En ese sentido, defendió las medidas tomadas por la Provincia. “No solamente se incrementó el sueldo básico, y se le incluyeron algunos adicionales, sino que el 100% del salario del equipo de salud perteneciente a la ley 7625 es remunerativo, e impacta en el aguinaldo y en la jubilación”, expresó.