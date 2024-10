Lorena tiene una alteración ocular y necesita operarse: venden pollos para el domingo

Lorena Dietz, conocida por su labor en la comisión de Centro Vecinal del barrio San Martín, está llevando adelante una segunda venta de pollos para recaudar fondos que le permitan costear una operación a partir de un problema de salud que padece relacionado a su vista.

De acuerdo a lo que contó a El Periódico, sufre de queratocono en el ojo izquierdo, es decir, un problema en la córnea. El queratocono se produce cuando la córnea se adelgaza y sobresale como un cono. El cambio de forma de la córnea hace que los rayos de luz se desenfoquen. Como resultado, la visión es borrosa y distorsionada, lo que dificulta las tareas diarias como leer y conducir.

“Venía controlado. En la mujer, entre los 35 y 40 años se frena la enfermedad. En mí, este año explotó”, explicó.

Tras varias consultas en San Francisco, los doctores le recomendaron atenderse en Alta Gracia: “Me saqué el turno, todo esto no pasa por obra social, y cuando fui me repitieron los estudios. Tengo que ponerme dos anillos intracorneales en el ojo”.

La cirugía, comentó, cuesta 2200 dólares más IVA, sumado al viaje y a la medicación. “Entre una cosa y otra, el costo es aproximadamente de entre tres y cuatro millones de pesos. Ya juntamos un 40% del valor de la cirugía, prácticamente un 50 por ciento. No hay fecha de cirugía hasta que no tenga el dinero. Así que no queda más que seguir trabajando y por eso estamos haciendo las polladas”, detalló.

Y agregó: “Hace unos siete u ocho años que tengo detectada la enfermedad, pero venía siempre quieta. Y este año explotó. Si yo no me opero, termino en un trasplante de córnea, que es lo que no queremos porque todavía el ojo está en condiciones de ser corregido mediante esta cirugía. El anillo lo que hace es que la córnea no se siga afinando y que el queratocono no se siga deformando. Con esta cirugía recupero mucha visión, prácticamente me dijeron que yo voy a tener, después de esto, un lente con un aumento mínimo".

Pollada

La venta de pollos será para este domingo 20 de octubre, Día de la Madre.

Se entregarán en el Centro Vecinal de barrio San Martín, General Paz 1145: “Hasta ahora se han vendido 50 pollos, está muy tranquilo, esperamos que en estos días”.

El pollo con ensalada cuesta 15 mil pesos. Puede encargarse al teléfono 3564 517111.