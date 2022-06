Este martes empezó el invierno y en San Francisco esta estación nos recibió con temperatura que fluctuaron entre los 4 y los 18 grados. Respecto a qué se espera para los próximos tres meses en San Francisco, se refirió el jefe de la Estación Meteorológica y Climatológica de la UTN, Roberto Bohn, en La Mañana de El Periódico por FM 97.1.

En ese sentido, aseguró que seguirá el tiempo frío y seco y descartó la probabilidad de nevadas, como la que ocurrió en 2011, y la llegada del "veranito de San Juan", el fenómeno meteorológico que se produce en América del Sur y en América Central, por el cual durante algunos días se registran condiciones atípicas para un mes invernal. Se le llama de San Juan ya que suele producirse alrededor del 24 de junio, día de San Juan, fecha cercana al solsticio de invierno en el hemisferio sur.

"Para una nevada se tienen que dar ciertas condiciones meteorológicas y estamos muy lejos de que se presenten. Tiene que haber humedad, tiene que haber frío pero no tanto, y tiene que haber frío en altura, o sea que por ahora no están dadas las condiciones", dijo Bohn.

En tanto, afirmó que sí hay algún pronóstico de nevadas para este miércoles en la Sierras de Córdoba, pero siempre en altura.

Respecto también al ingreso de una nueva ola polar, esta semana, el jefe de la Estación Meteorológica y Climatológica de la UTN sostuvo que si bien hoy tuvimos viento del sur, la ola polar no llegará tan al norte argentino, por lo que nuestra zona quedará un tanto alejada de la masa de aire frío y seco que está entrando en el país.

A partir de mañana, indicó, ya bajarán las temperaturas máximas, que en la semana estarán entre los 13 y los 15 grados hasta el domingo inclusive. Sin embargo, dijo, las mínimas no serán tan bajas por la nubosidad prevista. "La radiación que recibe la Tierra durante el Sol no llega a irse toda durante la noche, entonces son noches un poco más cálidas, no hablemos de calor, estamos hablando de que no llegarían a cero grados, al menos en zona urbana. En zonas suburbanas pueden ocurrir heladas", explicó.

Otoño más frío de lo habitual

Para Bohn, este otoño fue más frío que lo habitual. Y se explayó: "Los pronósticos trimestrales los emite el Servicio Meteorológico Nacional. Y en general habla de una temperatura que va a estar siempre por encima de lo que es la media. Ahora, este año ha sido atípico y hemos tenido temperaturas desde que empezó el otoño por debajo la media, y que se registra desde el siglo pasado, o sea estamos hablando de 1996 que no hacía un otoño tan frío. Si bien no han ocurrido tantas heladas, la temperatura media siempre siempre ha sido baja".

Por su parte, adelantó que el tiempo seguirá seco y frío. "Por ahora vamos a continuar con tiempo seco. Está 'la niña' presente, no hay inestabilidades previstas al menos de acá a dos semanas más o menos", dijo.

Seguidamente, agregó: "Los que faltan son esos veranitos que se daban dentro del invierno de otros años, por ejemplo. No está previsto, al lunes lo podemos considerar como un veranito, que hizo 20 grados".