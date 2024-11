Llega a la pantalla grande el cortometraje local "Tormenta Al Pasado": "El cine es trabajo en equipo"

El Taller Municipal de Cine de San Francisco anunció que el cortometraje “Tormenta Al Pasado”, realizado íntegramente por alumnos que asisten al espacio, se estrenará este jueves 14 de noviembre a las 20 en el Cine Las Tipas con entrada libre y gratuita.

El film es dirigido por Silvia Stola y fue producido por Javier Mitchell. El corto fue rodado por el equipo técnico de integrantes del Taller Municipal de Cine en tres locaciones: el Centro Cultural San Francisco, Tribunales y el Sanatorio San Justo.

Precisamente Stola y Mitchell visitaron La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio y se refirieron a este proyecto y a todo el trabajo que hubo detrás.

¿Cómo se gestó este proyecto?

Javier: La idea surgió de un trabajo colectivo que hacemos dentro del taller. Siempre se buscan ideas para rodar, y esta idea en particular la trajo Marcelo Ontivero, uno de los integrantes. Entonces empezamos a trabajar sobre eso. Después se fue modificando esa idea original porque necesitábamos como un evento o algo que fuera el disparador y por ahí filmábamos un determinado evento pero no quedaba cinematográficamente o estéticamente bien. Entonces sí llegó una muestra muy importante, una de las mejores que hubo el año pasado en el Centro Cultural, y ahí se fueron armando las ideas para el guión que escribió Silvia. Es un trabajo de equipo. El cine es algo que no se puede hacer solo, es absolutamente en equipo, con las ideas y la participación de todos los integrantes. Algunos que son actores también participaron en el corto como actores, además de estar en la parte técnica. Después tuvimos actores del grupo de teatro La Puerta; también estuvo Marisol Bruno, que también estuvo en La Puerta en una época y es alguien que filmó bastante conmigo anteriormente. Es un grupo bastante heterogéneo, pero muy homogéneo a su vez en lo que es el trabajo.

¿Cómo fue el camino hasta llegar al producto terminado?

Javier: Marcelo trajo la idea, Silvia escribió el guión, y después vino la preproducción. El cine tiene tres etapas: la preproducción, la producción y la postproducción, que es la parte de edición, difusión y demás. Entonces en la preproducción se hizo la búsqueda de las locaciones, la búsqueda de vestuarios y todo ese tipo de cosas, el casting de actores, absolutamente todo lo que tenga que ver previo a comenzar a firmar. El día que uno empieza la producción, que quiere empezar el rodaje, empezar a filmar, tiene que estar todo armado, pero tienen que estar armadas hasta las tomas que vamos a hacer. Porque no podemos ir a una locación y entrar a ver si va un primer plano, un plano medio, un plano americano, porque se pierde mucho tiempo. Es imposible hacerlo cuando uno trabaja con un presupuesto y es imposible hacerlo cuando trabaja sin presupuesto, como es nuestro caso, porque todos tienen su trabajo, todos tienen sus actividades, entonces hay que estar como muy acotados y saber exactamente lo que uno va a hacer. Y aparte porque en las locaciones hay que pedir permisos.

En el caso de este cortometraje filmamos básicamente en el Centro Cultural y después en la clínica San Justo y en Tribunales. Se han portado maravillosamente con nosotros. Uno ya previsiona. Uno llega a la locación y ya sabe exactamente lo que va a hacer.

¿Cómo fue el desafío de hacer el guión?

Silvia: Como decía Javier, este es un trabajo de todo el equipo. Surgió de esa idea de Marcelo Ontivero y tuvimos que empezar a darle forma a esas ideas. Se fue armando como un esquema de la historia, cómo sería más o menos la secuencia de este personaje que interpreta Uriel José, un compañero nuestro, que se llama Tadeo en el cortometraje. Y entonces por todos los universos por el que iba a transitar. Porque en sí el cortometraje trata de mostrarle al espectador la historia del edificio donde hoy funciona el Centro Cultural San Francisco. Entonces se gesta como una clínica que se llama Mastrosimone y después pasa a ser Tribunales. Es un día de tormenta y busca refugio dentro del Centro Cultural. Visita una muestra de esculturas y de pronto se siente atraído por una máscara en particular, y a partir de ahí se empieza a transportar por distintos universos en una lucha constante por retomar el curso normal de su vida.

¿Qué balance pueden hacer de este cortometraje?

Silvia: Como alumna fue mi primera experiencia, es sumamente positivo. Pero también quiero destacar que este desafíos lo pude llevar a cabo primero porque me designaron ese rol y porque con Javier todo se hace mucho más fácil, porque él constantemente está con nosotros, aporta sobre las ideas que nosotros llevamos en el guion, también nos brinda sugerencias para que haya continuidad, para que haya coherencia, para que nada quede suelto.

¿Cuánto tiempo llevó desde que lo idearon?

Silvia: Este es el tercer año que estoy cursando y la idea surgió en el primero. Nos llevó todo el segundo año para darle forma a la idea y transformarla en un guión y después ya coordinar como contaba Javier lo de las locaciones, buscar los actores y lo filmamos. Terminamos de filmarlo el 31 de diciembre a las 2:45 de la mañana. Este año fue el de la postproducción.

Javier: cuando filmás en lugares públicos uno tiene que acomodarse, como en el caso del Centro Cultural en donde hay tanta actividad. Entonces es difícil. Por ahí teníamos una fecha de rodaje y se tenía que suspender porque entraba una muestra o había algún evento y nosotros necesitamos silencio.

Este cortometraje dura 19 minutos 36 segundos. Hay un trabajo muy importante en la postproducción, que es lo más largo, lo más complejo, para que tenga continuidad, para la corrección de color, para el tema del sonido. Acá hay muchos efectos especiales. Se ha filmado con croma también en determinadas parte. Es mucho trabajo pero que está recompensado. De hecho este corto ya empezó su carrera internacional desde el circuito de festivales y ya ha sido elegido para formar parte de la selección oficial de dos festivales internacionales de cine en Londres: el Festival Internacional de Cine Lift-Off Global Network Sessions y el First Time Filmmakers Sessions, que vendría a ser como de óperas primas de directores, como es el caso de Silvia. Eso también te habla de la calidad, porque si bien este es un taller de cine, hacemos todo el esfuerzo para que los productos sean absolutamente profesionales y de un nivel muy alto. Y eso también se empieza a ver. Estos dos festivales están organizados por los estudios más grandes de filmación de Londres. Que este tipo de estudios reconozca este trabajo hecho en San Francisco, con gente de San Francisco, es sumamente gratificante.

Y por supuesto no nos tenemos que olvidar del apoyo de la Municipalidad y de la Dirección de Cultura, que hacen posible que estos talleres se puedan llevar adelante. En el caso de cine tenemos cuatro talleres. Tenemos el Taller de Cine nivel I, que es para los la gente que recién comienza, el nivel II donde están todos lo que hicieron el primer nivel, tenemos un Taller de Actuación Frente a Cámara y tenemos un Taller de Guión Audiovisual. Esos son cuatro talleres que la Dirección de Cultura está impulsando y apoyando.

Sinopsis

"Tormenta Al Pasado" es un drama psicológico que narra la historia de Tadeo, un joven que, durante una tormenta, busca refugio en una exposición de arte en el Centro Cultural de su ciudad. Atraído por una máscara en particular, Tadeo es transportado a universos paralelos que evocan eventos del pasado ocurridos en el mismo lugar. A medida que transita por esta experiencia surrealista, lucha por recuperar el rumbo de su vida en la noche más tormentosa que haya imaginado.