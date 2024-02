En una conferencia de prensa realizada en San Francisco después de inaugurar obras de infraestructura en los barrios Parque y La Milka, así como el Polideportivo Social en el sector de Bouchard, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, explicó que el agregado de impuestos a las exportaciones fueron uno de los puntos que no apoyó de la Ley Bases que promovió el presidente Javier Milei porque perjudicaría el trabajo y la producción de empresas en Córdoba. Además, se pronunció sobre los recientes ataques recibidos por parte de Milei en sus redes sociales y en medios de comunicación.

Llaryora se manifestó muy preocupado por la situación actual de Argentina, hizo un llamado al diálogo y la búsqueda de consensos. "Estamos en un momento muy difícil para Argentina, y es por eso que yo llamo al diálogo, a la cordura, a la búsqueda de consensos que es lo que el país necesita", expresó.

El gobernador de Córdoba destacó que “la grieta, el insulto y la difamación no conducen a ningún lado y que lo que realmente beneficia a los países son los consensos generados a través de la democracia y el diálogo”.

Sus frases más destacadas:

Campaña sucia

“En gran parte este agravio ha sido una campaña tremendamente sucia en redes y no lo digo solamente contra mí, vi lo que también le pasó a Maximiliano Pullaro, lo que ahora le está pasando por ejemplo a Cornejo, hay que entender que nosotros no estamos dispuestos a entregar al trabajo y a la producción. Empecé a ver los agravios, especialmente hacia mi persona, cuando le dijimos al Gobierno que no se puede ponerle derecho de exportación a la metalmecánica, que está sobreviviendo con un mercado interno totalmente parado, con lo que cuesta poder exportar un producto, nosotros acá en San Francisco tenemos empresas que exportan y esas empresas si le ponían impuestos a la exportación directamente perdían mercados. Hicieron una lista de Excel y le pusieron 15% a todos, sin entender absolutamente nada de la realidad del interior de la Argentina ”.

Unión de gobernadores

“El problema empezó por la defensa no solo diría de Córdoba, sino que esta defensa de varios gobernadores que nos juntamos, es decir, defendemos el trabajo, defendemos la producción. No puede haber impuestos a la exportación, que aparte era lo que habían prometido en campaña. Porque lo que habían prometido en campaña es que no iban a poner impuesto a la exportación”.

En contra de la venta de YPF y el Banco Nación

“Nosotros acompañamos la ley -Bases- en general y artículos en general también. Pero no podemos acompañar todos los artículos. Artículos que perjudican claramente a la Argentina. Yo no estoy de acuerdo con vender YPF, que puede integrar capitales privados. Banco Nación, es un banco que ha ganado fortuna, vean los balances. Tiene capilaridad en todo el interior de la Argentina al igual que el Banco de Córdoba y que estuvo presente en las peores crisis del país. El Banco Nación y el Banco de Córdoba y que hoy dan ganancias. Entonces no me pidan bajo ningún concepto que entregue los intereses de los cordobeses”.

“Están operando de un modo peligroso. La democracia se sostiene en la diversidad de opiniones, no en la idea única ni agrediendo a algún opositor”.

Recorte de subsidios

“Acá ahora van a sacar los subsidios. Me comprometo con los cordobeses en sostener los programas emblemas: el boleto educativo, el boleto obrero, el boletos porque a lo que se va a ir cuando vos sos del interior. Tienen que dar una vuelta por el interior, por la Argentina profunda. Tienen que entender los de capital, como Milei, que la Argentina existe de una manera distinta más allá de la General Paz. Nosotros ayudamos a los intendentes sosteniendo los programas sociales, el boleto educativo, el boleto social, el boleto adulto mayor. Entonces de esa manera también te estamos ayudando a sostener el sistema. Pero no dándole un subsidio a la empresa. Sino que dándole un subsidio al estudiante, a la profesora, a aquellos que tienen que viajar por tratamientos prolongados por enfermedad”.

