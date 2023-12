Llaryora: "Voy a hacer lo imposible para hacer obras en cada uno de nuestros pueblos"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió este domingo los atributos de mando de parte del gobernador saliente, Juan Schiaretti, en una ceremonia que se realizó en San Francisco ante una gran cantidad de autoridades, invitados y público en general.

Tras tomar juramento a varios ministros, Llaryora brindó un discurso en el que manifestó su agradecimiento a los vecinos y vecinas de su ciudad natal y dejó algunos conceptos sobre su plan de gestión, en la que aseguró que acompañará y dará gobernabilidad al presidente Javier Milei, pero señaló que su prioridad seguirá invertir en obras, educación y salud pública.

Ante un recinto colmado, después de unas breves palabras del intendente de San Francisco, Damián Bernarte, Llaryora recibió el bastón de mando y la banda de gobernador de manos de Schiaretti, a quien agradeció con un breve discurso inicial.

Posteriormente, acompañó a retirarse al gobernador saliente para después tomar juramento a varios de sus ministros y ministras, si bien estaba previsto inicialmente que esa acción se hiciera mañana lunes en Río Cuarto.

Finalmente, dio un discurso sin leer (no lo tenía escrito) en el que varias veces agradeció a San Francisco, a su familia y también a quienes se suman a su equipo de Gobierno.

Discurso completo de Llaryora al asumir en San Francisco.

“Gracias a todos los que vinieron. Se van a dar cuenta que San Francisco, como Córdoba, está cada día más linda. Bienvenidos a nuestra ciudad”

“Hoy a la mañana di el mensaje y los lineamientos de Gobierno. Quería compartir este momento con cada uno de ustedes, con mi casa, que es San Francisco. En mi casa siempre se enseñó a ser buena persona y lo primero es ser agradecido. Eso siempre me lo enseñaron. Uno no puede ser agradecido si se olvida de donde viene. Si uno se olvida, nunca sabe hacia donde va. Yo vengo de acá. Soy producto de todos ustedes, del barrio que me crió, de los amigos de la infancia, del colegio. Ahí veo a una maestra, gracias por estar acá”

“Soy producto de la educación pública, estudié en una escuela técnica. Me crié en los clubes, en las plazas. No me olvido y creo que eso me lo han enseñado cada uno de ustedes”

“Soy lo que me hicieron aquí, soy producto de este hermosa comunidad solidaria, pujante, trabajadora, que no se rinde y está en el interior del interior. Es por eso que quería estar acá. Creo que soy el primer gobernador del interior de Córdoba. Y no podía fallar, este evento se tenía que hacer en el interior”.

“Aquí llegamos al municipio en un momento de crisis, como me tocó también en la ciudad de Córdoba. Tuvimos que tomar medidas difíciles, fueron siempre complejas. También en lo personal, esas medida uno no las toma alegre, pero las toma convencido, como el padre que le dice al hijo que hay que hacer los deberes. Estamos convencidos que con esas medidas construimos los pilares para que después la sociedad pueda avanzar. Y eso pasó en San Francisco”.

“Quiero agradecerle a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, mi señora, mis hijos, mis suegros. Aquí hay muchos servidores públicos y yo no puedo hacerlo de otra manera, si ponen en mí la tremenda responsabilidad de ser un servidor público, uno tiene que dar todo, absolutamente todo. Porque una medida nuestra hace al progreso, y eso se logra con mucha gestión. La gestión te lleva los 24 horas del día y los problemas te los llevás a tu casa y estás las 24 horas pensando cómo resolverlos”.

A su familia, le dijo: “Les pido disculpas porque no pude estar el tiempo que corresponde. Espero que lo sepan perdonar, pero sé que el día de mañana cuando pasen y vean obras como esta, del Superdomo, que era un galpón abandonado, y hoy es un lugar de encuentro, de cultura, que pone a San Francisco en la meca del espectáculo. La Tecnoteca, las cloacas, los desagües, las escuelas, las obras, el Centro Cultural. En todas esas cosas hay un pedazo de nosotros y un tiempo que les resté a ustedes”.

“Me dicen ‘qué lindo que vuelvas’, pero yo siento que nunca me fui. Porque donde estoy tengo a San Francisco y el departamento San Justo presente. No siento que me he ido y no me voy a ir nunca. Primero porque soy agradecido, sin el apoyo que me dieron en cada una de las elecciones yo no estaría acá. Esto es parte de ustedes”.

“El festejo no es completo porque hace mucho tiempo que me falta alguien. Esto también es para Luis Llaryora”, dijo sobre su padre.

Posteriormente, agradeció a la vicegobernadora Myrian Prunotto: “Fuiste alguien que se jugó, armamos el partido cordobés y espero que algún día se pueda armar el partido argentino para evitar las grietas, trabajar con distintas expresiones políticas y miradas. Tendría que ser algo común en la Argentina. Vos le pusiste el pecho a los ataques. Me acuerdo que con mis amigos era el único justicialista y todos me apoyaron, así que aprendí de chico a trabajar con pensamientos distintos”.

“Estoy convencido de que distintos partidos y sectores en una sociedad moderna suman visiones, alternativas que dan nuevas soluciones para viejos problemas. Pero si no estamos dispuestos a juntarnos entre todos, a salir de la grieta, va a ser muy difícil que la Argentina pueda salir. Gracias a todos por sumarse a este equipo que quiere que Córdoba continúe innovando y no pare”.

“Vamos a seguir trabajando. Soy una persona de diálogo, que va a estar siempre buscando acuerdos. Pero también tengo la firmeza para tomar decisiones que haya que tomar en estos momentos difíciles para poder seguir adelante. Sepan que vamos a estar escuchando, esa es la orden que tiene mi Gabinete, a todos los sectores. A los intendentes les digo que tienen un gobernador que les va a dar las dos manos para que puedan hacer una gestión exitosa”

Finalmente agradeció a los ministros y ministras de su Gabinete. “Estamos en un momento difícil. Pero tenemos que respetar la voluntad popular. Es importante que le pidamos a Dios que ilumine a todos los gobernantes y a nuestro presidente Javier Milei. Espero que le vaya bien, voy a acompañarlo en lo que pueda para darle gobernabilidad y podamos hacer las reformas necesarias".

“También les tengo que decir que como hombre del interior del interior, a veces estamos tan mal que tenemos que rediscutir lo obvio Hay cosas obvias como es la obra pública,que cuando vivís en la Capital Federal es algo normal. Muchas veces las puede hacer el mercado o una empresa, pero cuando vas a entrando al interior, ahí el mercado no existe porque no cierra la economía. Ahí es solo la economía solidaria, los pueblos del interior necesitan de las cooperativas y del Estado presente".

"Las obras generan trabajo y sin obras no hay progreso. Yo he visto cuando llega el agua potable, cuando llega el gas, cuando se pavimentan los caminos. Voy a continuar con las obras que inició Schiaretti y voy a hacer lo posible y lo imposible para que en conjunto con las cooperativas y mutuales podamos hacer obras en cada uno de nuestros pueblos. Queremos que las obras vayan a donde está la gente, y no la gente a donde están las obras”.

“De la misma manera que hoy está el debate sobre la educación. Por ahí algunos han tenido la suerte de nacer en otra condición social y no entienden que para muchos, entre los cuales me incluyo, la educación fue la posibilidad de ascenso social. Sin educación no hay progreso, no hay futuro. Lo que se viene es difícil, pero no voy a parar de invertir en educación y en salud pública. Sé que tal vez no son los vientos de moda, pero no sería yo si dejara mis convicciones".

"Solamente unidos vamos a poder salir adelante en esta etapa tan difícil de la Argentina. Argentina tiene un futuro mejor, estoy convencido. Me tocó cambiar otras crisis en San Francisco y en Córdoba, sé que en la provincia me toca otro desafío. Tengan la certeza de que voy a ser el mismo Martín de siempre, que voy a tomar las decisiones que haya que tomar, siempre en beneficio de nuestro pueblo. Le pido a Dios que nos haga fuerte y nos ilumine para construir una Córdoba del interior, que le muestra a la Argentina un camino posible para que sea cada vez más grande”.