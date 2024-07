Lanzaron una nueva campaña solidaria para llevar donaciones a Santiago del Estero

El grupo Am-Tena (que en wichi significa "Me doy a vos") lanzó una nueva campaña solidaria de cara a un nuevo viaje a Santiago del Estero: recolectan calzado de niños, alimentos y juguetes para llevar a las comunidades de la región de Villa Atamisqui, donde hay necesidades extremas.

Walter Garigliotti, miembro del grupo que cuenta con integrantes de San Francisco y localidades de la región, explicó en La Mañana de El Periódico los alcances de esta movida solidaria, que lleva ya varios años.

“Con el grupo hace catorce años que hacemos lo mismo. Marzo, útiles, y agosto, juguetes. Llevamos también alimentos y calzado. No llevamos ropa por ahora. Apuntamos al calzado, a que el chico tenga zapatillas para ir al colegio. A los alimentos los dejamos en los colegios para que los chicos tengan un plato de comida. Y juguetes, por el Día del Niño”, contó.

El grupo es acompañado, contó, con estudiantes del Instituto FASTA que se sumaron hace cos años para colaborar.

“Vamos a un pueblo que se llama Villa Atamisqui, si bien vamos a ir dejando cosas antes, como por ejemplo en un pueblo que se llama Villa Quebracho. A ese pueblo lo conocimos en el viaje de marzo. Es un pueblo que fue muy importante, iba a ser cabecera de departamento, pero después quedó como un pueblo fantasma y ahora están arreglando la iglesia. Entonces además de otras cosas, conseguimos armarles cuatro bancos, porque no tenían. La Iglesia estaba vacía y las personas iban a la misa con sus sillas”, contó Garigliotti.

Respecto a los motivos por los que eligen colaborar en aquella provincia, el voluntario explicó: “Allá colaboramos con siete escuelas, un merendero y un paraje. La necesidad es extrema, allá no hay nada. No tienen ni luz ni agua, ni tampoco un lugar donde pedir ayuda”.

“No les sirve el agua, no les sirve la tierra. El pueblo está a ocho o diez kilómetros, pero no hay cómo llegar. Por eso a veces también llevamos útiles, porque los chicos no tienen dónde comprar, no hay un quiosco”, agregó.

Seguidamente, sumó: “Desde que vamos, hace catorce años, que nos encontramos con eso. A una escuela que tiene 30 chicos les dan tres mil pesos. Nada. Entonces los maestros valoran mucho la ayuda porque pueden cambiarles la dieta. Les pueden hacer de comer cosas que no podrían comer nunca y a veces es el único plato de comida que tienen en el día muchos de los chicos”.

Para colaborar

Para colaborar con donaciones, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (03564) 15650222 o bien al Facebook Am-Tena Grupo Solidario. Se recolectan alimentos no perecederos, juguetes y calzados.

El grupo viajará los días 2, 3 y 4 de agosto por lo que ha tiempo para colaborar hasta el 30 de julio.