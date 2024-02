La noche más convocante de la edición 2024 del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción tuvo sobre el escenario a grandes exponentes de la cumbia en la actualidad: la “Princesita” Karina y La Delio Valdez, quienes reunieron a una multitud en en la Sociedad Rural de San Francisco. Desde la organización precisaron que había más de 15 mil personas,

En la previa se presentaron el Ballet Patria, Los Fenders, Roma, Gabriel Artero, Francisco Ercole y la Lapeband. El humor lo puso Luis Rubio con su personaje “Eber Ludueña”.

Después de la espectacular apertura del Ballet Patria, Los Fenders fueron los encargados de comenzar a animar la noche y el público que ya comenzaba a llenar el escenario. Arrancaron con Te he prometido de Leo Dan, la versión de El Mundo de Sergio Dalma y siguieron con Me voy, me quedo, de Los Iracundos, para dar paso a un popurrí de clásicos.

Fue toda una revelación el cantante local Francisco Ercole, que metió un set melódico y rockero, con clásicos en inglés como I want to break free (Queen) y Sorry seems to be the hardest word, de Elton John. Cerró con una muy buena versión de Vivir así es morir de amor, el clásico de todas las épocas de Camilo Sesto. Versionada hasta el hartazgo, Ercole deslumbró con su versión.

Fue la cantante local Roma quien armó la primera fiesta de la noche, con sus cumbias y cuartetos. “Soy orgullosa de donde nací. Gracias a la música. Soy argentina, soy mujer, soy amor. Soy Roma”, se presentó. Con su carisma y energía contagió al público y cerró con un cuartetazo “Soy una negra cuartetera”, invitando a bailar a amigos al escenario. Antes también sumó a la bailarina local Cielo Ochoa, que interpretó un malambo. “Si sos de barrio, me quedo con vos, mi amor”, cantó la Roma.

Tras su paso por la Feria del Libro el año pasado, el periodista Sergio Lapegüe volvió a San Francisco con su grupo Lapeband, donde mezcló temas de rock internacional y argentino con temas propios. Contrabajo, vientos y una excelente corista ayudaron a redondear un potente sonido y un buen show que fue muy aplaudido. Comenzó con el clásico Tutti frutti e incluyó a otros clásicos del rock nacional como La flor más bella (Memphis) y Juntos a la par (Pappo). Además mostró temas propios como Sé que estás, Duele y Ay nena, un nuevo tema que ya tiene su video.

Gabriel Artero, que se sumó en las últimas horas a la grilla, solo pudo interpretar un par de canciones mientras se armaba el escenario para La Delio, como Zamba y acuarela, de Raly Barrionuevo; o No saber de ti, de Los Nocheros.

¿Qué más se puede decir de La Delio Valdez? Una banda muy sólida y convocante, con canciones que aunque ni se conozcan no hacen más que sacarle unos pasos a cualquiera. El grupo que fusiona cumbia colombiana y argentina se lució desde el primer minuto con un show impactante que levantó a la gente que para entonces ya llenaba el óvalo central y todos los alrededores del predio.

“No es un adiós, sino un hasta luego. Como dijo el gran poeta ‘Quien se ha tomado todo el vino’”, dijeron antes de irse, con el público de pie,

Con 16 integrantes en el escenario, no faltaron clásicos como Inocente, Llorarás más de 10 veces, La noche y Paisaje, entre otros. Sin dudas, de lo mejor que pasó por el Festival.

Fue la primera vez que el grupo de cumbia se presentó sobre el escenario del predio ruralista, al igual que Karina. Y el público con una calidez absoluta y gran complicidad ante cada canción se los hizo saber.

Y antes del cierre, Luis Rubio con su personaje Eber Ludueña desplegó un espectáculo de humor futbolero. A la gente pareció que le tomó unos minutos “cazarle la onda”, pero poco después comenzaron las carcajadas y los aplausos, mientras iba desplegando historias y anécdotas que nacían de su espíritu futbolero.

Karina, la “princesita” de la cumbia

El cierre estuvo a cargo de Karina La Princesita, que venía de participar en el Festival Internacional de Peñas de Villa María. A igual que esa vez, en San Francisco también hizo bailar a todo el público con sus clásicos.

"Corazón mentiroso", "A esa" y “Con la misma moneda” fueron parte del repertorio de la cantante de cumbia que finalizó interpretando, clásicos que fueron coreados por gran parte de la gente que la reconoció con muchos aplausos.

Cabe recordar que la primera noche del festival tuvo un cierre también a lo grande con la presentación de Soledad, que con su simpatía, su carisma y su reconocida música encendió a la gente y despertó la primera ovación del festival 2024.

Cómo sigue este domingo

Se presentarán: Ballet Patria, La Feroz, Tributo Monero, DesaKta2, Ulises Bueno.