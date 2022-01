Días atrás, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional Nº 3 informó la suspensión del horario para testeos nocturnos en el SUM de barrio Parque ante distintas situaciones de violencia que tuvieron que atravesar los voluntarios de la entidad ante ciertas personas alteradas por los tiempos de espera para realizar los hisopados.

Si bien autoridades del COE aclararon que no hubo agresiones físicas, manifestaron que sí hubo insultos y situaciones violentas de la gente para con los voluntarios.

A raíz de este hecho, y de otros hechos trascendidos a nivel nacional en los últimos días, desde la Cámara de Empresas de Emergencias del Interior de Córdoba se pronunciaron al respecto con un comunicado en el que repudian estas actitudes.

Diego Lahournere, presidente de esta agrupación, habló acerca del tema en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y explicó, primero, cómo está conformada esta Cámara: "Somos un grupo de casi 20 servicios de emergencia. Hoy representamos al interior, cosa que no había pasado nunca, que los servicios de emergencia del interior estén representados a través de una Cámara. Eso nos va a permitir trabajar en las necesidades, en las dificultades, en los proyectos del interior de Córdoba, siempre pensando en las empresas y en la gente que está trabajando en las empresas de emergencias médicas y de salud".

Respecto al comunicado, manifestó: "Hablamos de situaciones de agresión hacia el personal de la salud, no de una específica, sino en general. Es algo que siempre pasó, no estamos descubriendo nada al decir que la pandemia lo ha incendiado al tema. Es entendible la situación de pandemia, de miedo. Pero hay que reconocer que el personal de salud son personas igual que todos, que se equivocan, pero hoy están en la batalla fundamental que es la pandemia. Entonces la idea era repudiar enérgicamente esos hechos de violencia verbal, escrita, física y demás, debido a que estamos para eso".

De todas maneras, Lahournere aseguró que entienden que la situación que se vive. "Hay que entender también a la gente, el cuadro de situación, pero que nos entiendan a nosotros, en la situación en que estamos tras dos años de pandemia, realmente nos estamos poniendo en riesgo, como siempre, pero aun más en esta dinámica de pandemia, en que cambian todos los días los protocolos, las situaciones. Por eso desde la Cámara decidimos a hacer un comunicado defendiendo a este personal de la salud que está trabajando para la salud. También equivocándose, no somos héroes, somos trabajadores de la salud, más que todo el prehospitalario al cual represento y por eso quiero brindar el reconocimiento que se merecen los trabajadores y manifestar repudio hacia las agresiones".

"Se perdió un poco el miedo a la enfermedad"

El titular de la Cámara insistió en que el repudio no es por ninguna situación en particular, sino en general.

"Hoy la situación de pandemia ha exacerbado los ánimos con justa causa. Pero hay que entender que el personal de la salud, que las instituciones públicas y privadas, están haciendo todo lo posible para solucionar problemas. Creo que desde el sistema hay que tener un poco de paciencia. El dinamismo de la pandemia hace que el día a día vaya cambiando y es muy distinto", dijo.

Seguidamente, añadió: "Nosotros estamos decidiendo sobre la salud y podemos acertar o equivocarnos, pero estamos trabajando y poniendo todo desde lo público y lo privado, desde el médico, el enfermero, el chofer, el operador, todos estamos trabajando para dar respuestas. Creo que hoy se perdió un poco el miedo a la enfermedad, no creemos en la enfermedad, no creemos que es necesario vacunarse y hay que vacunarse, no creemos en los cuidados, no cuidamos al otro".

"Creo que acá es donde nosotros tenemos que trabajar, en la prevención y en hacer entender que el cuidado y la vacunación son fundamentales", cerró.