Uno de los grandes misterios del caso Daniel Casermeiro es sin dudas el arma que utilizó el homicida, debido a que está desaparecida y difícilmente logren hallarla a esta altura. Sin embargo, en el marco de esta segunda jornada de juicio que se lleva adelante en la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, un familiar de Gerardo Luis Gette declaró que tiempo atrás le había entregado un arma a acusado.

Juan José Careglio pasó por la sala. Se trata de un familiar de Gette y la persona que años atrás le dio un arma calibre 22. Cabe recordar que a Casermeiro lo ejecutaron con una pistola de ese tipo según las pericias. Careglio dijo en el juicio esta mañana no recordar por qué en su oportunidad le dio el arma, la cual calificó como "arruinada". "Yo no la usé, no sé si funcionaba", señaló.

Aclaró luego que el arma era de un tío fallecido y que se la dio a Gette con la condición de que la registre si es que la arreglaba.

Otro de los que declaró este viernes fue el comisario inspector Diego Rodríguez, quien contó sobre la búsqueda de Casermeiro. Remarcó las diferencias entre lo que Gette declaró en un primer momento antes de ser detenido y lo que las cámaras de seguridad urbana mostraban. Siguió la línea de los policías que testimoniaron el jueves Sergio Debonis y Fernando Daniele en la primera audiencia.

En el marco del testimonio de Rodríguez, la fiscal de Cámara Consuelo Aliaga Díaz refirieron sobre una serie de audios del médico Casermeiro hacia Gette entre el 18 y 19 de diciembre 2019. En los mismos, Casermeiro le reclama al imputado -con más énfasis a medida que no obtenía respuestas- un dinero de una camioneta para hacer un negocio inmobiliario el mismo día en que desapareció.

Otro dato que aportó Rodríguez es que Gette tuvo activo su teléfono ese día a las 10, luego no es detectado por ninguna antena, y recién a las 19.41 le envía un audio al doctor hablándole de una mudanza que supuestamente tenía que hacer.