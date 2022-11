Este miércoles por la mañana, integrantes del Centro Vecinal de barrio Sarmiento, en representación de todos los vecinos llevarán a cabo una nueva reunión por seguridad: será junto al secretario de Gobierno, Rodrigo Buffa, y al jefe de la Departamental San Justo, Cristian Gómez.

Uno de los temas a tratar será el de Camino Interprovincial, una arteria que, consideran, no es controlada debidamente en la prevención de los delitos.

Julio Kohan Boc, presidente del Centro Vecinal de barrio Sarmiento, aseguró que "no son ajenos a la realidad nacional" pero que el problema de inseguridad en el sector es recurrente.

"Es un reclamo permanente. Siempre está la indicación de los expertos en seguridad, de los comisarios que son los que más saben de seguridad, de que gran parte de la solución estaría en un control del Camino Interprovincial. Hace falta ahí un compromiso político para que de los tres lugares que rodean al Camión Interprovincial se pueda solucionar. De seguridad no soy el más indicado para hablar, pero en mi humilde opinión no creo que controlar una calle de 10 o 20 cuadras sea algo tan difícil de hacer", expresó.

"No podemos seguir esperando a que pase algo más grave. Esta es una solución que está al alcance de la mano y no se le da. No tiene sentido dejar que esto siga su curso sin darle una solución", agregó.

El vecinalista reconoció el trabajo del municipio y destacó "lo mucho que se hizo" pero reconoció, además, "lo mucho que falta". "Tenemos la posibilidad de hacerlo y estoy convencido que hay que hacerlo. No nos va a solucionar el 100%, porque en ningún lugar del mundo existe el delito cero, pero es una vía de escape que va a frenar. Nadie habla de que los delincuentes sean de acá de allá, porque son de los dos lados. Pero es una realidad que el Camino Interprovincial es una vía de escape fácil", manifestó.

Llamado de atención

Kohan Boc también pidió mayor compromiso a los vecinos. En ese sentido, indicó: "Esto es gestión, dejar tiempo, reunirnos, insistir, y muchas veces hay vecinos que no entienden ese tema. Uno hace esto de corazón por el barrio, porque no saca ningún rédito, y no hay ningún interés en ningún cargo, no es nada partidario, ni queriendo apoyar a uno ni a otro. Pero hay gente que no lo entiende de esa forma, y quiere más cosas".

En ese sentido, lamentó lo que considera falta de compromiso: "Cuando uno los convoca a las reuniones con las autoridades, Hace un tiempo convocamos a una reunión abierta por la seguridad, que vino a toda la cúpula policial, yo cursé 800 invitaciones y fueron cuatro".

"Yo creo que también tiene que haber más parte de nosotros y también reconocer lo que se hace. La Municipalidad y las fuerzas policiales han hecho mucho ya, lo reconocemos, siempre nos reciben y siempre estás atentos, pero falta ese tema del interprovincial", cerró.