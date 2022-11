En los últimos días, la Municipalidad de San Francisco comenzó a instalar semáforos en la esquina de Av. Urquiza y Entre Ríos. Si bien desde el municipio aún no dieron precisiones de la decisión, uno de los motivos tendría que ver con que Entre Ríos es una de las vías de salida de la escuela Primera Junta y muchos vehículos llegan hasta Urquiza para atravesarla.

Respecto a esta cuestión, en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 dialogamos con Pablo Giaccone, abogado especialista en tránsito del estudio Chiabrando & Asociados, quien se refirió a la decisión de instalar el semáforo, a las formas que existen de regular el tránsito y sus características y a qué cuestiones habría que prestarles atención al momento de instalar un reductor de velocidad, y a la vez opinó acerca de los lugares en dónde harían falta regular el tráfico, entre otros temas.

Para comenzar, Giaccone recordó que Av. Urquiza, al igual que Av. Rosario de Santa Fe y Av. Cervantes, es una arteria que funciona como la continuidad de la Ruta 19, por lo que además del tráfico local se suma el de los autos que están de viaje. Eso hace, indicó, que aumente el volumen de vehículos en el lugar, lo que hace que por momentos se vuelva "problemático" cruzar la avenida.

"Con el correr de los años también va aumentando el tránsito, se van presentando nuevas cuestiones y entonces hay que ir actuando en base de esas circunstancias", dijo.

Intervención del tránsito

Para Giaccone, la forma de intervenir el tránsito se puede hacer de diferentes maneras. "Uno lo que tiene que buscar, además de que el tránsito sea seguro, es que sea fluido, porque sino instalo un semáforo en todas las esquinas y listo. Tampoco se puede hacer eso. Entonces tenés que buscar la idea de seguridad junto con fluidez".

Para el especialista, el semáforo es una forma, pero también lo son, por ejemplo, las rotondas: "Si todos entendemos que el que viene por la rotonda es el que tiene prioridad, y el que tiene que ingresar es el que frena, también se está regulando el tránsito o la velocidad de los vehículos".

También se puede hacer mediante lomas de burro, explicó. En ese sentido, destacó que estén siendo colocadas en las avenidas que se fueron pavimentando como por ejemplo Av. del Libertador Norte o Av. de la Universidad. "Tienen un buen diseño porque no son abruptas y si uno las toma no generan ningún daño en el vehículo y no generan tampoco caídas en bicicletas y motos".

El semáforo en Entre Ríos

Volviendo al semáforo que se está instalando en Av. Urquiza y Entre Ríos, Giaccone recordó que hace años en el lugar solía haber un policía de tránsito en los horarios de salida escolar, es decir, al mediodía y a la tarde, para facilitar el cruce. "También es una forma de intervenir el tránsito en esos momentos pico", reconoció.

En esa línea, aclaró que hay lugares en donde el tránsito es constante y otros donde el tráfico es más distribuido a lo largo del día. "Entonces hay que regular ese momento. A lo mejor este semáforo va a tener momentos de poco tránsito, y va a quedar como un poco molesto porque no va a haber tanto cruce por Entre Ríos hacia Urquiza. En cambio al mediodía cruzan muchas familias, muchos chicos, entonces para darle un resguardo, una protección, se lo hizo a través del semáforo. ¿Había otra forma? Sí, son distintas las maneras de intervenir", se explayó.

Para Giaccone, siempre que haya alguna intervención se la debe acompañar de educación vial.

Otros lugares de intenso tráfico

Consultado acerca de qué otros lugares deberían estar en el centro de atención en materia vial, Giaccone ejemplificó: "A veces nos dicen que hagamos algo y no está en nuestros poder disponer dónde se pueden hacer estas intervenciones. De Bv. Roca nos dijeron de ambos lados de Urquiza, porque cuando alguien está circulando, y no tiene a nadie adelante, es como que tiene esta vía libre para acelerar sin que nada se lo impida. Yo creo que si bien Bv. Roca cuenta ya con varios semáforos, hay un tramo largo que va desde el semáforo de Ecuador hasta la avenida de la Universidad en donde a lo mejor se podría colocar alguna loma de burro como para reducir esa velocidad".

Con las lomas de burro, opinó, se puede reducir la velocidad sin generar un corte abrupto, siempre y cuando estén bien realizadas. "Tiene que intervenir en el tránsito pero para hacerlo seguro y que siga siendo fluido, no para generar un obstáculo y que después la gente tenga accidentes con ese elemento", explicó.

Otro ejemplo es Caseros, en donde aseguró que su problema es ser una calle angosta, de doble tránsito y con mucha circulación. "Y con el giro a la izquierda se genera un problema, porque uno se detiene para girar a la izquierda por autos que vienen de enfrente y empieza a demorar a los autos que vienen de atrás. Esas son situaciones complejas de tránsito que hay que tratar de resolver. Para mí un semáforo ahí sería contraproducente. A lo mejor habría que revisar el giro a la izquierda, pero si vos prohibís el giro a la izquierda, hay quienes no podrían entrar a Bv. 9 de Julio y tendrían que alargar varias cuadras", opinó.

"La idea en todos los casos es siempre es apuntar a la seguridad vial, a que el tránsito sea fluido, y a que cada intervención que se haga por parte del municipio, sea acompañada con educación vial. Yo creo que la solución es la educación, así como también la paciencia y la tolerancia", concluyó.