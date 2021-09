Hace unos días, un tren de pasajeros pasó por San Francisco e ilusionó con una reactivación en esta zona. Se trató de máquinas destinadas para el tramo Santa Fe y Laguna Paiva, ya que para San Francisco y la región aún no hay un plan oficial concreto.

Las grandes obras están centradas en el transporte de cargas y en el servicio de pasajeros regionales pero en lugares estratégicos o turísticos. Incluso, en diálogo con El Periódico, el presidente de Trenes Argentinos, Rodrigo Rufeil, consideró que sería “un sueño” la reactivación de este servicio en el interior y que trabajan en esa dirección, aunque no habló de proyectos concretos para San Francisco.

Por eso, desde la Comisión Pro Riel, agrupación de nuestra ciudad, trabajan en el tema y ahora instaron a los candidatos a diputados y senadores a que pongan en agenda la cuestión.

Nahuel Vidal, al frente de esta agrupación, dialogó con nuestro medio y se refirió a las novedades que hay en torno al tema.

- ¿En qué situación se está y qué avances hay en la materia?

- Básicamente, para San Francisco y la región no hay ningún plan oficial concreto de reactivación ferroviaria de pasajeros. Todas las grandes obras están centradas en lo que es transporte de cargas y los servicios pasajeros regionales pero en zonas más cercanas a Buenos Aires, estratégicas o turísticas. Por ejemplo, tenemos la extensión del Tren de las Sierras hasta la localidad de Valle Hermoso, con una próxima extensión hasta La Falda. Después tenemos un tren de servicio local o regional entre lo que es la ciudad de Salta capital y Campo Quijano. Tenemos también una reactivación en la localidad de 20 de Junio, Marcos Paz y provincia de Buenos Aires y la localidad de Diego Gaynor y Carmen de Areco también como futuras extensiones que se están dando.

- Si no hay tren de pasajeros en la zona, ¿a qué servicio pertenecía el tren que se vio hace unos días?

Por una cuestión técnica operativa pasó circulando por acá ese servicio. Pasaron tres coches de pasajeros aproximadamente de la década del ’60 y del ‘70 que fueron reacondicionados en la localidad de Juárez Celman, que está cercano a lo que es Jesús María, ahí hay una planta ferro-industrial de la compañía Benito Roggio que en este caso repararon esos coches que van a ser utilizados en el futuro servicio entre la ciudad de Santa Fe capital y Laguna Paiva, que distan a unos 70 y 80 kilómetros aproximadamente una de otra. Es un servicio que viene prometido aproximadamente hace unos dos años y ahora se está concretando. Falta un cuarto coche para completar la flota. Son coches remolcados, es decir que van a ser arrastrados por una locomotora diésel. Hasta donde sabemos va a ser una locomotora de las viejas, General Motor de la década del ’70, que son las que actualmente siguen circulando en esta zona.

- ¿Ilusiona entonces haber visto un tren de pasajeros por San Francisco, entendiendo que hace suponer que la vía está en buen estado?

- Por supuesto, tenemos la ventaja de que la vía está operativa. Distinto es el caso de algunos ramales que hace 25 o 30 años están clausurados, o sea, sin ningún tipo de servicio, y hay que rehabilitar toda la infraestructura, readaptarla, modernizarla. Lo que es la línea troncal del Belgrano, tenemos la ventaja de que está operativa. La cuestión es que hay que mejorar en ciertos puntos el mantenimiento en infraestructura, hacer un mejoramiento intensivo y a partir de ahí se haría factible tener un servicio pasajeros que sea seguro y eficaz. Al día de hoy, por cómo está la vía, se podría poner un tren, pero la seguridad operativa no sería la óptima y la velocidad tampoco sería la adecuada para un servicio moderno.

- ¿Por qué creés que no hay ningún proyecto todavía?

El Estado nacional un poco busca que haya un interés genuino, un interés local o regional. Más allá de que el Estado nacional va a ser el que va a implementar el servicio, la cuestión es que las comunas, los municipios, las asociaciones, los ciudadanos, insten o generen el interés al Estado Nacional para que se establezca un tren de pasajeros. Hoy en día lo que es Trenes Argentinos, Ferrocarriles Argentinos, todo depende del Ministerio de Transporte de la Nación y tiende a los servicios regionales, que son trenes de corta o media distancia que sirven para unir pueblos y cumplen una función social mayoritariamente.

- Entonces, ¿cuál sería el primer paso para que se reactive el tren de pasajeros?

- Ahora con toda la pandemia quedó un poco en standby, pero nosotros en ese momento hicimos gestiones, presentamos notas ante Transporte de la Nación, en su momento fuimos acompañados por representantes de la gestión municipal, pero bueno, la cuestión es generar más interés al Gobierno Nacional para que diga ‘San Francisco necesita sí o sí un servicio ferroviario de pasajeros como una opción al transporte automotor.

- ¿Qué trayectos se buscaba gestionar?

Lo más factible o lo más rentable sería un servicio entre San Francisco y la ciudad de Córdoba. Es un tramo de 210 kilómetros, les sirve a ciudades muy importantes dentro del recorrido. Dentro de lo que es el departamento San Justo tenemos San Francisco y Arroyito, alguna localidad mediana como La Francia, Devoto. Y después tenemos hacia aquel lado Río Primero, Santiago Temple, Montecristo que son bastante importantes, y la cuestión de brindar ese servicio adicional a lo que es el transporte automotor. Siempre recalcamos que no es que nosotros queremos que el ferrocarril le quite el trabajo ya sea al camión o al colectivo. No. Es una cuestión de que haya otra opción para el usuario y respecto a lo que es la carga la cuestión de transporte multimodal, que todo esté coordinado para el mismo fin: el de carga, transportar materia prima, y los servicios de pasajeros, transportar a la gente de un lugar al otro.

- ¿Qué ventajas tendría viajar en tren?

- Una es la cuestión económica. Hoy en día, un colectivo de San Francisco a Córdoba está aproximadamente mil pesos por persona. Hay unos 200 kilómetros aproximadamente de distancia entre una ciudad y otra, haciendo una comparación entre un servicio ferroviario dentro de la provincia de Córdoba tenemos el caso del tren regional de Córdoba Capital a Villa María, que hay 150 kilómetros de distancia. El boleto cuesta 12,50 pesos. El mismo recorrido para el tren de larga distancia que va de Córdoba a Buenos Aires pasando por Villa María cuesta 75 pesos, pero porque es parte de un tramo más largo. Para una familia tipo, son cuatro mil pesos el colectivo contra 400 pesos, es una diferencia bastante importante, más con la situación hoy en día, creo que es una opción interesante. También la seguridad operativa. El ferrocarril transita por una única vía. En cambio el transporte automotor tiene que observar los cruces, todas esas cuestiones. El ferrocarril disminuye la velocidad en ciertos puntos en la ciudad o los paso a niveles, pero el tren siempre tiene la prioridad de paso, eso en la Ley de Tránsito está establecido.

- En tu experiencia, ¿está este interés en San Francisco en utilizar el tren de pasajeros?

- Creo que con estos números concretos de los costos, más de uno lo pensaría dos veces antes de tomar el colectivo. Por eso nosotros ahora queremos instar a las autoridades y a los candidatos que tenemos para diputados y senadores nacionales de nuestra región en esa cuestión. Que sea un servicio con algo concreto, algo posible en el corto o mediano plazo. Un tren entre San Francisco y Córdoba capital sería lo más factible de hacer. Tenemos una vía medianamente en buenas condiciones y es una vía que está operativa. Y lo demuestra, porque todos estos coches remolcados que pasaron el sábado implican que la vía está en uso y que se puede circular. Es cierto que hay que ajustar algunas cuestiones técnicas, mejorar sectores puntuales para que el servicio tampoco demore 10 horas de acá a Córdoba, sino unas cuatro horas o poco más, para que sea una competencia con el colectivo. En un principio podría haber mínimamente dos servicios de ida y dos de vuelta. También es para acostumbrar a la gente. Entonces al diagramar los servicios después ya es más fácil ampliarlos colocando nuevas frecuencias. Pero bueno, la cuestión más importante es iniciarlo.