Un Estado municipal moderno, cercano a los vecinos, con foco en la seguridad y también con propuestas para viviendas serán algunos de los principales ejes de la gestión que el intendente Damián Bernarte encarará desde este lunes hasta diciembre de 2027, según se puede deducir del discurso que el jefe municipal emitió este jueves en el acto de asunción y jura realizado en el Centro Cultural, donde también presentó a los integrantes de su renovado equipo de Gobierno.

Y además, un vínculo estrecho con el Gobierno provincial de Martín Llaryora, el conductor del espacio en que se encolumna Bernarte. En un contexto nacional que se vislumbra muy complejo, para San Francisco representa un momento único, en que un ex intendente de la ciudad asumirá el cargo mayor a nivel provincial. Esa función que parecía reservada a los dirigentes de la ciudad Capital, ahora será cumplida por un sanfrancisqueño que rompió con esa lógica y precisamente asumirá mañana con un acto en nuestra ciudad. Por eso, a priori, la alianza con Llaryora será fundamental para la gestión de Bernarte.

El intendente asumió hoy su primer mandato tras ser elegido en junio pasado por el voto popular, ya que se encontraba en el cargo de forma interina tras el pedido de licencia del hoy diputado Ignacio García Aresca, como está previsto por ley. En su discurso de asunción no detalló propuestas (suelen hacerse en marzo, en el comienzo de las sesiones del Concejo Deliberante) sino que trazó algunos ejes conceptuales que podrían esperarse de su nueva gestión.

En su Gabinete, hay nombres que repiten en el cargo, otros que cambian de secretaría y algunos nombres nuevos. Si bien la cercanía con Llaryora es clara, para Bernarte comienza ahora una etapa en la que podrá mostrar una gestión más propia, apoyado en el respaldo que obtuvo en las urnas.

Bernarte habló de modernización de la ciudad, de innovación, de un Estado más cerca de los vecinos, de poner al ciudadano en el centro de todas las acciones del Gobierno local. De facilitarle la vida a los vecinos en la gestión de trámites y contactos con el municipio. Y además, en darle mayor participación, en la escucha de sus reclamos. Allí también entrarían las cuestiones del medioambiente y vivienda. Todo esto deberá traducirse en acciones concretas en las secretarías. Un signo de época importante es que grandes obras fundamentales para la ciudad que fueron una prioridad y urgencia para las gestiones anteriores, como cloacas y desagües, hoy ya están mayormente resueltas.

También, el intendente manifestó tener en claro un compromiso no solo con los que lo votaron, sino con interpretar el mensaje de quienes no lo votaron. En esta última línea, se refirió a generar consensos con la oposición (similar a la idea de Llaryora en la provincia) y trabajar en conjunto. No es lo usual en la política de los últimos años en la ciudad, por lo que habrá que ver cómo podría lograrlo.

Otro punto relevante en su gobierno podría ser la mayor vinculación con la UTN local, cuyos egresados y egresadas ya se ocuparon recientemente de desarrollar la herramienta para la gestión y cobro del estacionamiento medido. Ahora parece fortalecer ese vínculo la elección de Micaela Mulassano como secretaria de Innovación, quien proviene de la Facultad local y el sector privado, especializada en desarrollos de soluciones utilizando la inteligencia artificial.

Finalmente, otro de los ejes parece ser la seguridad, si bien no es competencia directa de los municipios. La nueva Secretaría de Prevención y Movilidad Urbana estará a cargo de Nelson Carrizo, un comisario que pasó a retiro en 2013 y que conoce la ciudad ya que en San Francisco fue jefe de la Departamental San Justo a comienzos de la década pasada. Para ello, contará con el nuevo Cuerpo de Seguridad Urbana municipal, que en principio tendría a unos 40 agentes en las calles.