Milagros Boscacci, la joven cantante no vidente, está a punto de iniciar un nuevo capítulo en su vida: la segunda parte de su tratamiento médico, cuya primera etapa ha logrado importantes avances.

Para ello deberá volver a China: para poder financiar este viaje, junto a su familia lanzaron una nueva campaña.

En La Mañana de El Periódico, la joven se refirió a los avances que va logrando gracias al tratamiento y explicó cómo se la puede ayudar a cumplir su sueño de recuperar la vista.

"El viaje a China fue una experiencia maravillosa", comentó Milagros, quien en abril de 2023 viajó al país asiático para comenzar su tratamiento. Durante esa estadía de quince días, experimentó cambios que le cambiaron la vida.

"Solo con la medicación, a las tres horas ya pude empezar a distinguir luces", relató con emoción. También recordó que comenzó a ver algunos colores, como el blanco y el rojo. Y, además, ahora puede percibir movimientos, como los de las personas y los autos en la calle.

"Yo nunca vi nada antes, y poder distinguir estas pequeñas cosas es un montón para mí", afirmó con gratitud. Para Milagros, estos avances no solo fueron significativos en términos de recuperación visual, sino también emocionales. “Es una barbaridad para mí. Imagináte, muchos años sin poder ver nada y ahora, poco a poco, estoy recuperando lo que nunca tuve", dijo.

El segundo tratamiento, clave para reforzar los avances

El tratamiento al que se sometió Milagros fue un proceso integral. "No solo se trabajó lo visual, sino que también me realizaron controles generales del cuerpo. Según lo que necesitaba trabajar físicamente, también me ayudaron con eso", explicó. La medicación se administró a través de un suero, y también se realizaron masajes y otros procedimientos que incluyeron implantes realizados por vía intravenosa y a través de la médula.

Ahora Milagros debe regresar a China para completar la segunda parte del tratamiento, que incluirá tres nuevos implantes. "Este segundo tratamiento es clave para reforzar lo que ya conseguí", expresó Milagros, con la esperanza de que su visión continúe mejorando.

La campaña

Para poder continuar con este tratamiento, Milagros y su familia lanzaron una campaña a través de las redes sociales: necesitan reunir 30 millones de pesos, equivalentes a 30 mil dólares.

Hasta ahora, contó, pudieron reunir alrededor de cuatro millones y medio.

Una de las idea es que 30 mil personas puedan colaborar con mil pesos cada una. Aunque, cualquier aporte es bienvenido.

El viaje está previsto para abril; puede reprogramarse pero es el deseo “hacerlo lo más pronto posible”.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar una transferencia bancaria a través del alias CLAVEL.PIANO.OLEO, a nombre de Gonzalo Martínez en el Banco Francés.

A pesar de los desafíos, Milagros se mostró tranquila y llena de esperanza y agradeció el apoyto brindado: "Este es un sueño muy importante para mí", concluyó.